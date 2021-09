Bourse : Evergrande rassure – Bitcoin : le BTC rebondit sur le support des 41 000 dollars

RT @kathylienfx: 6 Main Takeaways from #FED Meeting + Taper announcement could be as soon as Nov FOMC + Taper could end mid-2022 + 9 membe…

@JZanna_FX hahaha propre ;))

#Fed #Powell Pas besoin d'un très solide rapport sur l'emploi pour mettre en route le tapering ("DOES NOT NEED A VERY STRONG JOBS REPORT TO GO AHEAD WITH TAPER")

Un peu comme les dopés qui se font attraper : petit mea culpa rapide mais on garde quand même les primes... https://t.co/3LwBT8btPL

@ABaradez #Powell : "J'étais trop occupé à trader"

#Fed #Powell Les récentes tensions concernant les activités de marché (des membres de la Fed) vont entraîner des changements et un durcissement des règles et des standards, mais il n'y a pas de calendrier prévu (lol...)

Bang Powell indique qu'il n'était pas au courant des activités de trading de Kaplan et Rosengren

#Fed #Powell "Les achats d'actifs ont toujours une utilité mais il est temps de les ralentir"