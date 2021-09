Bourse : Evergrande et la Fed – L’Ethereum rebondit après une incursion sous les 3000 dollars

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes entament un rebond

Wall Street plombée par les déboires d’Evergrande

Graphique du jour – ETH/USD : un canal baissier

Les Bourses européennes reprennent du terrain en début de séance mardi, un rebond favorisé par la remontée des cours du pétrole même si les craintes liées aux difficultés du géant immobilier chinois Evergrande et l'attente des décisions de la Réserve fédérale risquent de limiter son ampleur.

L’indice Stoxx 600 a reculé de 1,67%, son repli le plus marqué depuis le 19 juillet, en raison des craintes de voir un défaut d'Evergrande sur sa dette fragiliser l'ensemble du secteur immobilier et une bonne partie du système financier chinois.

Le PDG d'Evergrande, dans une lettre aux salariés s'est déclaré confiant dans la capacité du groupe à sortir de sa période la plus sombre, sans préciser par quels moyens.

Les interrogations portent désormais sur la manière dont les autorités de Pékin peuvent intervenir, directement ou indirectement, pour soutenir Evergrande ou circonscrire l'impact de sa déroute.

Le gouvernement chinois se retrouve dans une situation très délicate puisque d'un côté, il veut faire d'Evergrande un exemple pour les entreprises privées qui ont commis des abus dans le secteur de l'immobilier et d'un autre côté, la faillite d'une entreprise géante pourrait refroidir les investisseurs étrangers et avoir des répercussions non négligeables sur le secteur immobilier et le secteur bancaire régional chinois.

Wall Street plombée par les déboires d’Evergrande

Wall Street a terminé en forte baisse lundi, plombée notamment par les déboires du groupe immobilier chinois Evergrande, menacé de défaut de paiement sur ses dettes à l'approche d'échéances à risque. Le S&P et le Nasdaq enregistrent leur plus forte baisse en pourcentage en une séance depuis le 12 mai dernier.

L'aversion au risque est par ailleurs amplifiée par l'attente des annonces de la Réserve fédérale américaine, mercredi soir. La Fed pourrait ne pas annoncer formellement qu'elle s'engage dans le "tapering", la réduction graduelle de ses achats d'obligations, mais elle pourrait préciser ses intentions en la matière. Et ses prévisions en matière de croissance, de chômage, d'inflation et surtout de taux d'intérêt influenceront forcément les marchés financiers.

Les stratèges en investissement de Morgan Stanley disent s'attendre à une correction de 10% de l'indice S&P 500 quand la Fed commencera à réduire son soutien, ajoutant que des signes de ralentissement de la croissance pourraient amplifier cette correction et la porter jusqu'à 20%.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 1,78% à 33 970,47 points. Le Nasdaq a cédé 2,19% et le S&P500 a reculé de 1,70%.

Pétrole :

Le marché pétrolier repart de l'avant, en s'appuyant entre autres sur la diminution persistante de l'offre de brut aux Etats-Unis.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –ETH/USD : un canal baissier

L’Ethereum a subi une forte correction lundi, mais la dynamique de fond demeure haussière. Graphiquement, les prix sont venus prendre appui sur le support des 2 900 dollars couplé au niveau de 50% de Fibonacci. Ainsi, tant que ce pivot clé ne cède pas sous la pression vendeuse, le pire n’est pas certain.

A court terme, le marché est enfermé dans un canal baissier. La prochaine étape pour les acheteurs sera de reconquérir la résistance des 3 250 dollars. Un franchissement de ce seuil accompagnée d’une sortie par le haut du canal conduirait à une nouvelle jambe de hausse vers les 4000 dollars.

