Bourse : risque de faillite d’Evergrande – CAC 40 : l’indice chute vers 6 400 points.

L es Bourses européennes plombées par le marché immobilier chinois

Wall Street recule dans l’attente de la Fed

Graphique du jour – CAC 40 : sur le fil du rasoir

Les Bourses européennes plombées par le marché immobilier chinois

Les Bourses européennes sont en net recul en début de séance lundi, l'attente des décisions de la Réserve fédérale américaine et les craintes suscitées par le marché immobilier chinois favorisant l'aversion au risque.

L'indice de volatilité de l'EuroStoxx 50, baromètre de la nervosité des investisseurs, bondit au plus haut depuis la mi-mai.

La Fed, qui réunit son comité de politique monétaire mardi et mercredi, n'annoncera pas forcément le début du "tapering", la réduction graduelle de ses achats d'obligations, mais elle pourrait préciser ses intentions en la matière. Et ses prévisions en matière de croissance, de chômage, d'inflation et surtout de taux d'intérêt influenceront forcément les marchés financiers.

Parallèlement, les investisseurs restent préoccupés par les difficultés financières d'Evergrande, le numéro deux du marché immobilier chinois, dont un éventuel défaut pourrait avoir des répercussions sur une bonne partie du système financier de la deuxième économie mondiale.

Les marchés de Chine continentale sont fermés et ne rouvriront que mercredi mais à Hong Kong, l'action Evergrande chute encore de 11,81%, au plus bas depuis 11 ans, et l'indice local Hang Seng perd 3,42%.

Wall Street recule dans l’attente de la Fed

Wall Street a fini en net repli vendredi, les actions souffrant de la hausse des rendements obligataires, d'inquiétudes sur la fiscalité des entreprises et d'un contexte de prudence dans l'attente des décisions de la Réserve fédérale.

Les actions américaines continuent de souffrir des incertitudes sur l'évolution de la fiscalité des entreprises, tandis que l'approche des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale ce mercredi incite beaucoup d'investisseurs à se mettre en retrait.

Autre point négatif pour les actions: la remontée marquée des rendements obligataires après une série d'indicateurs économiques meilleurs qu'attendus, notamment les ventes au détail américaines jeudi.

Enfin, les marchés américains vivaient la journée des "quatre sorcières", l'échéance simultanée des options et contrats à terme sur actions et sur indices.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 0,84% à 34 577,57 points. Le Nasdaq a reculé de 0,45% et le S&P-500 a cédé 0,57%.

Pétrole :

Le marché pétrolier débute lui aussi la semaine dans le rouge, pénalisé par la vigueur du dollar et l'augmentation du nombre de puits en activité aux Etats-Unis, même si près d'un quart des capacités de production du golfe du Mexique restent à l'arrêt.

GRAPHIQUE DU JOUR –CAC 40 : sur le fil du rasoir

Le CAC chute lourdement ce lundi, toutefois les prix travaillent un support clé vers 6400 points. L’indice évoluait dans un canal haussier, la sortie par le bas invite donc à la prudence. Par ailleurs, nous avons eu une correction en « ABC » depuis les 6 900 points, ainsi l’objectif théorique a été atteint.

De ce fait, la zone de prix des 6 400 points constitue un niveau majeur pour les prochains jours. Une incursion sous ce seuil ouvrirait la voie à une accélération baissière vers 6 310 points puis 6 250 points.

En revanche, le CAC pourrait rebondir afin de venir combler le gap vers 6 570 points si les opérateurs ne cèdent pas à la panique. Il faudra donc suivre de près le feuilleton Evergrande et les annonces de la Fed cette semaine pour anticiper les prochains mouvements des marchés.

