Bourse: Inflation américaine – S&P 500: l’indice reprend son souffle

Les Bourses européennes prudentes avant l'inflation US

Wall Street termine en ordre dispersé

Graphique du jour – S&P 500 : un biseau ascendant

Les Bourses européennes prudentes avant l’inflation US

Les Bourses européennes évoluent dans le rouge en début de séance mardi, dans l'attente des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis et alors que les dernières nouvelles en provenance de Chine suscitent un regain d'inquiétude.

Les investisseurs s'inquiètent par ailleurs de la recrudescence des cas de COVID-19 dans la région du Fujian, dans le sud-est de la Chine, et des risques d'instabilité financière liés aux difficultés du groupe immobilier Evergrande, qui a émis un nouvel avertissement sur le risque de défauts sur une partie de ses engagements.

L'inflation aux Etats-Unis devrait avoir légèrement ralenti en août selon le consensus Reuters, qui table sur une hausse globale des prix de 0,4% d'un mois sur l'autre et de 5,3% sur un an tandis que celle de l'indice "core CPI" devrait revenir à 4,2% en rythme annuel.

Les statistiques seront évidemment analysées dans la perspective de la réunion du FOMC de la Réserve fédérale des 21 et 22 septembre et de la réduction probable des achats d'obligations de la banque centrale dans les semaines à venir.

Wall Street termine en ordre dispersé

Wall Street a fini en ordre dispersé lundi après s'être efforcée d'effacer une partie des pertes accumulées la semaine dernière.

Les investisseurs ont favorisé les valeurs aux meilleures perspectives de croissance, anticipant des hausses de taxes et une nouvelle accélération de l'inflation. En outre, ils ne perdent pas de vue l'adoption probable du budget présenté par la présidence Biden et redoutent que son montant, 3.500 milliards de dollars, se traduise par une hausse de l'impôt sur les sociétés, qui passerait de 21% à 26,5%.

Les chiffres mensuels des prix à la consommation attendus ce mardi pourraient aussi raviver les doutes sur l'attitude de la Fed à huit jours de ses décisions de politique monétaire.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,76% à 34 869,63 points. Le Nasdaq a reculé de 0,07% et le S&P-500 a pris 0,23%.

Pétrole :

Le marché pétrolier reste bien orienté et proche de ses plus hauts niveaux depuis six semaines, soutenu entre autres par l'arrivée de l'ouragan Nicholas sur les côtes du Texas.

GRAPHIQUE DU JOUR –S&P 500 : un biseau ascendant

Le S&P 500 évolue depuis plusieurs mois à l’intérieur d’un biseau ascendant, ainsi les prix testent actuellement la borne basse couplée à la moyenne mobile 50 périodes. Cette prise d’appui sur ce seuil technique pourrait déclencher une nouvelle jambe de hausse en direction des 4 550 points puis vers de nouveaux records historiques.

En revanche, en cas de clôture sous les 4 430 points, l’indice risquerait d’amorcer une correction plus profonde vers le support à 4 380 points. De ce fait, les chiffres sur l’inflation américaine à 14h30 devrait donner le coup d’envoi du prochain directionnel.

