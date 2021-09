Bourse : PIB en zone euro – Ethereum (ETH) reprend son souffle

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes en baisse dans l’attente de Wall Street

Graphique du jour – Ethereum : un support clef à 3 700$

Les Bourses européennes évoluent en baisse ce matin dans l'attente de la reprise des échanges à Wall Street après un long week-end.

La réouverture de Wall Street après un week-end prolongé pour le "Labor day" pourrait permettre de dicter une tendance sur le marché après le choc provoqué par l'annonce, vendredi, de créations d'emplois bien inférieures aux attentes en août aux Etats-Unis et alors que l'attentisme tend à dominer en Europe, à deux jours de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Côtés indicateurs, Le climat de l'investissement en Allemagne a continué de se dégrader, et plus nettement que prévu, en septembre, montre mardi l'enquête mensuelle de l'institut ZEW.

Son indice du sentiment économique, calculé sur la base d'un sondage auprès d'investisseurs, a reculé à 26,5 après 40,4 en août alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une dégradation moins importante, à 30,0.

Au cours du deuxième trimestre 2021, le PIB a augmenté de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui avait annoncé des hausses de 2,0% et 1,9%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours du brut évoluent en ordre dispersé, certains investisseurs optant pour des achats à bon compte après le repli récent tandis que d'autres s'inquiètent toujours du ralentissement de la demande après la baisse des prix concédée par l'Arabie saoudite à ses clients asiatiques.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –Ethereum : un support clef à 3 700$

L’Ethereum marque une pause et cède du terrain ce mardi après la récente envolée des cours. Pour l’instant, la crypto évolue dans une dynamique haussière bien en place et le flux acheteur ne semble pas s’essouffler.

A court terme, il faudra surveiller le test du support situé à 3 700$. Une incursion sous ce seuil risquerait de fragiliser la tendance et le marché pourrait entamer une correction plus profonde. Néanmoins, si les acheteurs se manifestent encore une fois sur ce niveau de prix, alors l’ETH/USD devrait déclencher une nouvelle jambe de hausse en direction des 4 180$ puis inscrire un nouveau plus haut historique.

