HSI : les investisseurs restent inquiets de la réglementation et de la situation sanitaire

Les incertitudes sanitaires et réglementaires font pression sur le marché boursier chinois

Le marché boursier chinois reste sous pression à court terme face à la dégradation de la situation sanitaire et aux craintes des investisseurs de voir Pékin réglementer d’autres secteurs.

Après la répression des entreprises de technologie et d'éducation, les opérateurs de marché craignent que Pékin ne s'attaque à l'industrie des jeux vidéo depuis qu'un média officiel, l'Economic Daily, a estimé que ce loisir est devenu « un opium mental » et a des conséquences importantes sur la croissance de la jeunesse.

Le mastodonte Tencent, coté à la bourse de Hong Kong, est en baisse de plus de 6% depuis la publication de cet article mardi, tandis que son rival NetEase, coté à Wall Street, perd 12%.

Les investisseurs s'inquiètent également de la détérioration de la situation sanitaire. La Chine a enregistré mercredi 96 nouvelles infections au COVID-19, un chiffre qui reste extrêmement bas mais qui est le plus élevé depuis janvier, ce qui a incité les autorités à renforcer les restrictions sanitaires. La ville touristique de Zhangjiajie a confiné ses 1,5 million de résidents et Pékin a fermé les liaisons ferroviaires, routières et aériennes vers les zones les plus contaminées.

Le Hang Seng s’approche d’une oblique haussière de long terme majeure

Graphique journalier du cours du Hang Seng Index réalisé sur TradingView :

Analyse technique du Hang Seng Index

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance est à court et moyen terme baissière. Le HSI est récemment sorti par le bas de son range dans lequel il oscillait depuis plusieurs mois et est tombé à un plus bas de 10 mois la semaine dernière.

Le Hang Seng (HSI) tente depuis de rebondir, mais aucun signal technique ne vient pour le moment suggérer que le marché a fait un creux majeur la semaine dernière. Le rebond semble très fragile, puisqu’en l’espace d’une semaine, il n’a pas encore récupéré 50% de sa chute de la semaine dernière.

Toutefois, sur le long terme, le HSI s’approche d’une oblique haussière majeure qui passe par les creux de 2009 et 2016 et sur laquelle le marché a rebondi en 2020, après le crash dû à la pandémie.

Davantage d’opérateurs de marché pourraient s’intéresser à l’achat en cas de retour à cette oblique. A moyen et long terme, les perspectives haussières semblent donc plus importantes que les perspectives baissières, à moins que le HSI n’enfonce cette oblique, auquel cas un retour vers le plus bas de 2020, autour de 22 000 points, serait à prévoir.

Graphique mensuel du cours du Hang Seng Index réalisé sur TradingView :

Prévision Hang Seng Index

