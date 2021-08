Bourse : résultats et plan d'infrastructure – CAC 40 : l’indice accélère vers 6 700 points

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes évoluent en hausse lundi dans la matinée, de solides publications de résultats d'entreprises et le rebond des Bourses chinoises alimentant l'appétit pour le risque.

En Chine, les marchés d'actions repartent de l'avant lundi après avoir été chahutés la semaine dernière par l'annonce d'une nouvelle réglementation dans le secteur privé de l'éducation et connu en juillet leur pire mois en près de trois ans.

La perspective de nouvelles mesures de relance budgétaire aux Etats-Unis soutient aussi la tendance, les sénateurs américains s'efforçant de finaliser un vaste plan d'infrastructure de 1.000 milliards de dollars qui pourrait être adopté cette semaine.

Wall Street a fini en baisse vendredi, entraîné par la baisse d'Amazon qui a annoncé anticiper une décélération de ses ventes au troisième trimestre.

Les actions d'Amazon ont chuté après qu'il a annoncé jeudi soir un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux attentes des analystes et déclaré que la croissance des ventes ralentirait au cours des prochains trimestres.

Les indices ont également été affectés par la hausse des prix à la consommation qui s'est accélérée en juin, l'inflation sous-jacente s'éloignant encore davantage de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, montrent les statistiques publiées vendredi par le département du Commerce.

Les dépenses et les revenus des ménages aux Etats-Unis ont en outre progressé plus vite que prévu le mois dernier à respectivement +1,0% (contre un consensus de 0,7%) et +0,1% (contre un consensus de -0,3%). L'indice d'inflation "core PCE", le plus surveillé par la Fed, est toutefois ressorti le mois dernier en dessous du consensus (+0,4% contre +0,6% prévu).

Par conséquent, le Dow Jones a cédé 0,42% à 34 935,47 points. Le Nasdaq a reculé de 0,71% et le S&P-500 a perdu 0,54%.

Pétrole :

Les cours du brut évoluent en baisse, pénalisés par les craintes sur l'économie chinoise après l'indice PMI décevant et sur une hausse de la production des pays membres de l'Opep.

GRAPHIQUE DU JOUR –CAC 40 : l’indice poursuit sa marche en avant

Le CAC 40 débute la première séance du mois d'août en hausse, porté par les résultats d’entreprises et la publication de nouvelles données concernant l'activité dans le secteur manufacturier. L’indice tente d’inscrire un nouveau record annuel en se rapprochant des 6 700 points.

Par ailleurs, le marché consolidait dans un porte-voix durant le mois de juillet. Ainsi, la sortie par le haut plaide pour une poursuite de la hausse vers de nouveaux records. Pour l’instant, le CAC 40 est confronté à la résistance des 6 700 points. Néanmoins, un franchissement de ce seuil devrait conduire à une nouvelle jambe de hausse vers 6 800 points puis 6 900 points.

Pour conclure, la dynamique reste haussière et les acheteurs gardent la main en l’absence d’un signal technique de retournement.

