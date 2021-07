EUR/USD: l’euro entreprend un retournement haussier grâce au ton dovish de la Fed

Points-clés de l’article sur le cours de l’EUR/USD :

La Fed ne souhaite pas encore parler de tapering

Les premières estimations des PIB du T2 des Etats-Unis et de la zone euro attendues

L’EUR/ USD entreprend un retournement haussier

Le cours de l’EUR/USD rebondit grâce au repli du dollar, le billet vert étant sous pression depuis hier après que la Fed a adopté un ton particulièrement dovish. Le communiqué du FOMC n’a rien apporté de nouveau, là où certains observateurs s’attendaient à ce que les responsables de la banque centrale annoncent une réduction à venir du rythme des achats d’actifs (tapering).

Au lieu de cela, le comité a préféré maintenir le programme d’achat d’actifs inchangé, à hauteur de 120 milliards de dollars par mois. Le président de l’institution, Jerome Powell, a justifié cette décision par le fait que le marché du travail avait encore du chemin à parcourir avant que l'heure ne soit venue de retirerles mesures de soutien à l'économie.

Le dollar est donc sous pression, car le début du tapering de la Fed pourrait prendre plus de temps que prévu. Alors que le consensus prévoyait que le tapering commencerait en octobre-novembre, il pourrait plutôt commencer en décembre-janvier. En réalité, le calendrier du tapering dépendra essentiellement de la reprise du marché de l’emploi aux Etats-Unis. Plus rapidement le marché de l’emploi retrouvera son niveau d’avant-crise, plus rapidement le FOMC commencera à retirer ses mesures accommodantes.

Maintenant que le rendez-vous de la Fed est passé, les prochains catalyseurs susceptibles d’influencer le taux de change seront l’estimation avancée du PIB du second trimestre des Etats-Unis publiée cette après-midi, puis celle de la zone euro publiée vendredi matin. Alors que le consensus table sur une croissance de 8,5% de l’économie américaine (sur un rythme annualisé), le GDPNow de la Fed d'Atlanta table sur une croissance de 6,4% et le Nowcasting de la Fed de New York sur 3,2%. Le risque semble donc être à la baisse pour le dollar (à la hausse pour l'EUR/USD).

Graphique journalier du cours du DAX réalisé sur TradingView :

Analyse technique du cours de l’EUR/USD

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’EUR/USD semble être en train d’entreprendre un retournement haussier. Le taux de change a émis quelques signaux haussiers ces derniers jours en rebondissant sur son oblique haussière de long terme qui passe par les creux de novembre et mars, en sortant par le haut de son biseau descendant de court terme et en repassant au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances.

Tous ces signaux suggèrent un retournement haussier de l’EUR/USD qui pourrait se poursuivre jusqu’au seuil symbolique à 1,20$, un seuil technique important au vu des nombreuses réactions du marché à ce niveau prix depuis l’année dernière.

Les perspectives redeviendraient baissières en cas de repli sous l’oblique haussière de long terme et sous le récent plus bas à environ 1,1750.

