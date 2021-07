DAX: la bourse allemande poursuit sa consolidation

Points-clés de l’article sur le cours du DAX:

Le marché attend des nouveaux catalyseurs

La situation sanitaire, la Fed et les résultats des entreprises sont surveillés

Le DAX consolide sous ses récents records

Le marché boursier allemand poursuit sa consolidation sous son record du mois dernier à 15 802 points. Le marché semble dans l’attente d’un nouveau catalyseur et surveiller ceux existants à savoir l’évolution de la situation sanitaire en Europe, la politique monétaire de la Fed et les résultats des entreprises du second trimestre.

Concernant la situation sanitaire, les opérateurs de marché sont redevenus confiants malgré la rapide circulation du variant Delta en provenance de l’Inde. Il faut dire que les vaccins semblent être efficaces. Malgré la recrudescence des infections, les courbes des hospitalisations et des décès restent globalement faibles au Royaume-Uni et en Espagne, deux pays dont les taux de vaccination sont parmi les plus élevés au monde.

La situation sanitaire est toutefois préoccupante dans les pays asiatiques. Les autorités sont contraintes de réintroduire des restrictions sanitaires strictes en raison des faibles taux de vaccination de leurs populations et la montée en flèche des contaminations. Tokyo vient de prolonger d'un mois son état d'urgence et Sydney son confinement.

En ce qui concerne la politique monétaire de la Fed, les observateurs sont encore divisés sur l’issue de la réunion qui se tient actuellement entre les membres du FOMC. Certains opérateurs de marché estiment que la Fed va annoncer une réduction à venir du rythme des achats d’actifs tandis que d’autres tablent sur un ton plutôt dovish en raison de la détérioration de la situation sanitaire aux États-Unis. Les responsables pourraient attendre la réunion de septembre, le temps que davantage d’Américains se fassent vacciner, avant d’annoncer une réduction de ses achats d’actifs.

Enfin, en termes de publications de résultats d'entreprises, les participants au marché attendent les deux poids lourds du DAX, Volkswagen et Siemens, dans les prochaines séances et ceux de Facebook et Amazon outre-Atlantique.

Graphique journalier du cours du DAX réalisé sur TradingView :

Analyse technique du cours du DAX

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de fond du DAX reste haussière, mais elle pourrait se trouver à un point de basculement. Le DAX consolide dans un range entre environ 15 300 et 15 800 points depuis plus d’un mois, ce qui pourrait se transformer en configuration baissière si le cours sortait par le bas.

Notons que le DAX en est sorti par le bas la semaine dernière, mais a rapidement rebondi sur son oblique haussière de long terme qui passe par les creux de mars et novembre 2020 (en noir dans le graphique).

Un repli sous cette oblique haussière et une sortie par le bas du range ouvriraient la voie à une correction du DAX. Un retour au plus bas de mai (14 845 points), voire au plus bas de mars (13 868 points), serait à prévoir, mais l'intensité de la correction dépendra du catalyseur.

En cas de sortie par le haut du range, les perspectives haussières de fond seraient renforcées et un nouveau rallye haussier serait à prévoir.

