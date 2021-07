Hang Seng : La bourse de Hong Kong plonge 10%

Etats-Unis Commandes de biens durables = +0.8% en juin m/m (cons +2.1% préc révisé +3.2% vs +2.3%)

Sur le plateau de @bfmbusiness dans @bfmpatrimoine à partir de 11h pour revenir sur les mouvements de marchés récents, en Chine notamment, et parler de la semaine chargée qui débute (résultats GAFA et Fed notamment) A tout de suite !

RT @IGSquawk: TENCENT EXTENDS DROP TO 10%, MOST SINCE MARCH 2011