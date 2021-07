Bourse : la Chine inquiète – Dow Jones : l’indice travaille un niveau clé

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes pénalisées par les marchés chinois

Wall Street termine en légère hausse

Graphique du jour – Dow Jones : un range de consolidation

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse mardi après une nouvelle séance négative en Chine et des résultats d'entreprises diversement appréciés, dans l'attente des annonces mercredi de la Réserve fédérale.

La plupart des indices chinois continue de reculer en raison des inquiétudes persistantes concernant l'impact d'une réglementation plus stricte. La Bourse de Hong Kong a brièvement dévissé mardi de plus de 5% en séance, au lendemain d'un premier décrochage sévère, les investisseurs s'inquiétant notamment de nouvelles directives de Pékin à l'encontre de plusieurs secteurs, dont celui du soutien scolaire et d'internet.

La Réserve fédérale va entamer dans la journée sa réunion de deux jours et les investisseurs suivront attentivement mercredi les annonces du communiqué et surtout la conférence de presse de son président, Jerome Powell, pour toute remarque relative aux achats d'actifs et à la montée de l'inflation.

Wall Street a fini lundi en ordre dispersé à l'issue d'une séance prudente, les investisseurs attendant une série de résultats financiers et la réunion mardi et mercredi des responsables de la Fed.

Le Nasdaq a progressé plus modestement, alors que les géants de l'indice, comme Apple, Alphabet, maison mère de Google, Amazon, Facebook et Microsoft doivent publier leurs résultats cette semaine.

La prudence des investisseurs est liée aux Etats-Unis comme en Europe aux inquiétudes sanitaires avec la propagation du variant Delta du coronavirus, à la publication cette semaine d'une avalanche de résultats trimestriels et à la réunion de la Réserve fédérale américaine.

Les acteurs du marché espèrent obtenir des indications de la Fed sur le niveau de l'inflation ainsi que sur le moment où la banque centrale pourrait commencer à réduire ses rachats d'actifs.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,24% à 35 144,31 points. Le Nasdaq a pris 0,03% et le S&P-500 a avancé de 0,24%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours du pétrole montent légèrement, les investisseurs pariant sur le fait que l'offre limitée et l'avancée de la vaccination contribueront à compenser tout impact de l'augmentation des cas de COVID-19 sur la demande.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Dow Jones : un range de consolidation

Sur ce graphique, force est de constater que l’indice Dow Jones consolide dans un range entre 35 100 points et 33 550 points depuis plusieurs semaines. Ainsi, les prix tentent de franchir la borne hausse afin de déclencher une nouvelle jambe de hausse vers de nouveaux sommets.

Toutefois, les résultats des entreprises sont à l'honneur cette semaine à Wall Street, les géants Alphabet, Apple et Microsoft doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture.

De ce fait, les investisseurs seront peu enclins à des prises de risques avant la publication des résultats. Si les résultats dépassent les attentes, alors l’indice devrait poursuivre son ascension en direction des 35 500 points. En revanche, en cas de déception, le marché risque de réintégrer son range avec un repli sur la moyenne mobile 50 périodes autour des 34 500 points.

