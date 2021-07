S&P 500: La semaine sera cruciale pour Wall Street

Points-clés de l’article sur le cours du S&P 500 :

La semaine sera cruciale pour la bourse de New York

Le S&P 500 inscrit un nouveau record, mais sa tendance haussière se fragilise

La Bourse de New York a terminé à un niveau record vendredi à la veille de l’une des semaines chargées les plus chargées de l’année. Les opérateurs de marché connaîtront non seulement la semaine la plus chargée de la saison de publication des résultats des entreprises, dont ces résultats des GAFAM, mais également la décision du FOMC sur la politique monétaire de la Fed et l’estimation avancé du PIB du second trimestre des Etats-Unis et de la zone euro.

Parmi les 177 entreprises qui publieront leurs résultats du second trimestre cette semaine, Tesla publiera les siens ce lundi, Microsoft et Alphabet mardi et Apple, Amazon et Facebook mercredi.

Publications des résultats des entreprises du S&P 500 semaine 26 juillet

Concernant la décision du FOMC sur la politique monétaire de la Fed, les opérateurs de marché sont très divisés. Certains observateurs estiment que le FOMC va annoncer une réduction à venir du rythme des achats d’actifs tandis que d’autres tablent sur le statu quo.

Plus tard dans la semaine, les opérateurs de marché prendront connaissance jeudi de la première estimation du PIB des Etats-Unis du second trimestre et vendredi de l’inflation PCE. Le consensus table sur une croissance de 8,6% sur un rythme annualisé tandis que le Conference Board table sur 9,0% et l’algorithme GDPNow de la Fed d’Atlanta sur 7,6%. Les investisseurs seront également attentifs à l’estimation avancée du PIB du second trimestre de la zone euro vendredi.

Le S&P 500 inscrit un nouveau record, mais sa tendance haussière se fragilise

Graphique journalier du cours du S&P 500 réalisé sur TradingView :

Prévisions du cours du S&P 500

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du S&P 500 reste indiscutablement haussière. Le S&P a une nouvelle fois parfaitement rebondi sur sa moyenne mobile à 50 séances la semaine dernière. Cette moyenne mobile n’a pas été enfoncée depuis octobre 2020, soit plus de 9 mois.

Toutefois, notons désormais une certaine fragilité de la tendance haussière puisque la proportion d’actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 séances est de seulement 35% et l’indicateur McClellan Summation Index est passé en territoire négatif.

Pour tabler sur une correction du marché, il sera préférable d’attendre le début d’un retournement baissier du prix. Le taux de changement à 5 séances du S&P donnera un signal vendeur lorsqu’il passera sous 0% (=> performance négative). En rouge dans le graphique sont toutes les fois que le taux de changement à 5 séances passait sous 0% lorsque l’indicateur McClellan Summation Index était négatif.

