Bourse : la BCE en ligne de mire – Brent : le pétrole reprend de la hauteur

Pour ceux qui ne sont pas pressés, le #Russell2000 (indice des small caps US) offre une superbe phase de consolidation depuis 5 mois Le retour sur le haut de la zone devrait constituer un beau signal de reprise haussière (et au moins il a consolidé, lui...) $RUT https://t.co/w2ggbx3iOp

....accommodant le message mais certains l'attendaient peut-être plus accommodant Taux 10 ans allemand -- > https://t.co/IbpdNLExDT

#BCE #Lagarde Tout dépassement de la cible d'inflation serait accidentel et non délibéré

Plus haut d'une semaine pour l'euro face au dollar pendant la conférence de la BCE #EURUSD https://t.co/vxmrMvmcXh

#BCE #Lagarde Les projections de juin (croissance et inflation) incluaient l'hypothèse de certaines mesures de confinement/restrictions jusqu'au T4 (....donc si la vague du variant Delta retombe assez vite...)

Ces deux déclarations me paraissent importantes Si la BCE n'est pas vraiment inquiète des effets du variant Delta malgré une économie moins dynamique que l'économie US, alors le point de vue de la Fed la semaine prochaine pourraît être un peu plus "hawkish" que les précédents.. https://t.co/bv6zHa3Tog