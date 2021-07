Bourse: rebond en Europe – Brent: le pétrole travaille un niveau majeur

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes entament un rebond

Wall Street termine en baisse sur fond d'incertitudes

Graphique du jour – Brent : une oblique de long terme

Les Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance vendredi sur des achats à bon compte mais ils ne reprennent qu'une partie du terrain perdu la veille sur fond de craintes liées à la pandémie et de doutes sur la vigueur de la reprise économique.

Ce dernier avait perdu 1,72% jeudi, sa pire performance depuis le 11 mai, et le CAC 40 avait cédé 2%, un repli quasi général sur les grands marchés mondiaux après une nouvelle baisse marquée des rendements obligataires et plusieurs indicateurs économiques inférieurs aux attentes qui ont ravivé les doutes sur la solidité du rebond de l'activité et de l'emploi aux Etats-Unis.

Tous les grands secteurs de la cote européenne repartent de l'avant, les rebonds les plus marqués étant pour les compartiments les plus éprouvés ces derniers jours, comme celui du transport et des loisirs, dont l'indice Stoxx gagne 1,59%, ou celui des matières premières (+1,25%).

Wall Street a fini en nette baisse jeudi, au lendemain des records atteints par le S&P-500 et le Nasdaq, alors que les investisseurs ont vendu massivement sur fond d'incertitudes entourant le rythme du rebond de l'économie américaine.

Alors que le marché obligataire se redressait, les trois principaux indices de Wall Street ont chuté en début de séance, avant d'effacer une partie de leurs pertes mais de finir tout de même en baisse.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a publié mercredi le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire du mois de juin, des "minutes" montrant que la banque centrale estime que l'économie ne s'est pas pleinement rétablie de la crise sanitaire du coronavirus.

Sentant des failles dans le rétablissement de l'économie américaine, les traders ont couvert des positions courtes sur le marché obligataire. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a diminué pour une huitième séance consécutive.

Des données publiées dans la journée montrent que le nombre hebdomadaire d'inscriptions au chômage aux Etats-Unis a légèrement augmenté, un signe que le rétablissement du marché du travail américain demeure fragile.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,30% à 34 681,79 points. Le Nasdaq a avancé de 0,01% et le S&P-500 a pris de 0,34%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours du pétrole évoluent en hausse après l'annonce d'une forte diminution des stocks de brut aux États-Unis (-6,9 millions de barils) la semaine dernière.

Le marché pétrolier évolue dans une dynamique haussière bien en place depuis plusieurs mois. Toutefois, force est de constater que les prix arrivent sur un niveau majeur. En effet, une oblique baissière de long terme vient coiffer les cours autour des 77$.

Ainsi, tant que les acheteurs ne parviennent pas à franchir ce niveau, la hausse semble limitée à court terme. Une correction est donc légitime et envisageable après un tel rallye haussier. Un repli de marché pour revenir tester les 72,50$ puis 70$ ne serait pas à exclure dans les semaines à venir.

En revanche, si le flux haussier ne manque pas de carburant et accélère au-dessus des 77$, alors la prochaine cible technique se situe vers 80$.

