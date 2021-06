Bourse : prudence sur les marchés – CAC 40 : l’indice entame une correction

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes évoluent dans le rouge

Wall Street termine en hausse

Graphique du jour – CAC 40 : une sortie de canal

Les Bourses européennes évoluent en repli mercredi en raison des craintes suscitées par le variant Delta et de l'approche de statistiques en Europe et aux Etats-Unis.

L'indice EuroStoxx 600 devrait boucler le mois de juin et le deuxième trimestre en hausse grâce à la confiance autour de la reprise économique, ce qui lui permettrait d'enchaîner son cinquième mois et son cinquième trimestre d'affilée dans le vert.

Mais les inquiétudes autour du variant Delta, qui ont notamment contraint l'Australie à étendre le confinement à plusieurs grandes villes, viennent assombrir le tableau.

Les investisseurs s'abstiennent de prendre des positions importantes avant la publication des données économiques du jour, à savoir le rapport sur l'emploi privé aux Etats-Unis du cabinet ADP à 14h15.

Wall Street termine en hausse

Wall Street a fini en hausse mardi, avec de nouveaux plus hauts pour le Nasdaq et le S&P-500, soutenu notamment par la progression des banques.

Le Nasdaq a clôturé à un niveau record mardi, porté par Apple et d'autres valeurs technologiques après un rapport optimiste sur la confiance des consommateurs. Les acteurs du marché surveillent de près la publication vendredi des chiffres de l'emploi pour le mois de mai, qui pourrait influencer l'orientation de la politique de la Réserve fédérale américaine.

La confiance des consommateurs américains a augmenté en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a plus d'un an, renforçant les attentes d'une forte croissance économique au deuxième trimestre.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,03% à 34 292,29 points. Le Nasdaq a pris de 0,19% et le S&P-500 a avancé de 0,03%.

Pétrole :

Le marché du pétrole a effacé ses gains du début de matinée, rattrapé également par le regain d'aversion au risque.

GRAPHIQUE DU JOUR – CAC 40 : une sortie de canal

Le CAC 40 cède du terrain ce mercredi et les prix tentent d’enfoncer la borne basse de leur canal haussier. Une clôture journalière sous les 6 510 points ouvrirait la voie à une correction plus profonde. L’indice risque d’accentuer son repli en direction de la moyenne mobile 50 périodes et de la zone de support à 6 400 points.

Toutefois, si la borne basse résiste à la pression vendeuse, alors nous devrions assister à un creux de marché. Le marché pourrait reprendre un peu de hauteur afin de reconquérir les niveaux de résistances autour de 6 600 points.

