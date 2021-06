Bourse : le variant delta inquiète – ETH/USD : l’Ethereum tente de rebondir

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes prudentes face au variant delta

Wall Street termine sur des records

Graphique du jour – ETH/ USD : un double creux

Les Bourses européennes évoluent en légère baisse lundi, les marchés marquant une pause en l'absence de nouveau catalyseur sur les marchés avec en toile de fond des incertitudes sur la pandémie de COVID-19 qui pèsent sur les valeurs liées au tourisme.

Les incertitudes sur le coronavirus et ses variants contribuent au léger repli du marché alors que la recrudescence de nouveaux cas de COVID-19 dans plusieurs pays, et notamment en Asie et en Australie, contraint les autorités locales à imposer de nouvelles mesures de restriction.

Alors qu'aucun indicateur majeur n'est au programme de la journée, le reste de la semaine sera plus animé avec en point d'orgue la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.

L'indice S&P 500 a terminé la semaine sur un record de clôture vendredi à la Bourse de New York, dans un contexte d'apaisement des craintes liées à l'inflation et à un éventuel resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages américains publiées ont montré une stagnation inattendue de la consommation en mai et une augmentation plus faible qu'anticipé (+0,5%) de l'indice des prix de base "core PCE", le plus surveillé par la Fed.

En rythme annuel, cet indice affiche néanmoins une hausse de 3,4%, un niveau bien supérieur à l'objectif de 2% que s'est fixé la banque centrale.

Principal contributeur à la progression du Dow Jones, Nike a bondi de 15,53%, s'envolant à un plus haut historique de 154,35 dollars au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, supérieurs aux attentes et accompagnés de prévisions qui dépassent les estimations du marché.

Par conséquent, le Dow Jones a pris 0,69% à 34 433,84 points. Le Nasdaq a reculé de 0,06% et le S&P-500 a avancé de 0,11%.

Pétrole :

Les cours du brut baissent légèrement, l'attention des investisseurs se tournant sur la réunion à venir jeudi du groupe Opep+ et sur la reprise des négociations sur le nucléaire iranien dans les jours à venir.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –ETH/USD : un double creux

Après plusieurs semaines de dégringolade, l’Ethereum tente de reprendre des couleurs. Malgré une incursion sous les 1 960$, les prix ont finalement réussi à sauver ce support hebdomadaire pour éviter une correction plus profonde.

Sur ce graphique en données 4 heures, le marché a validé un double creux. Ainsi, la cassure de la ligne de cou vers 2 050$ devrait conduire à une accélération afin de rallier la moyenne mobile 200 jours autour de 2 400$.

De ce fait, la crypto pourrait entamer une reprise haussière, la prochaine cible à reconquérir se situe à 2 545$. Un franchissement de ce seuil permettrait de relancer la dynamique acheteuse pour une nouvelle jambe de hausse.

