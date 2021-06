Bourse: PMI Manufacturier – Nasdaq: l’indice inscrit un nouveau record

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes en baisse malgré de bons PMI

Wall Street en hausse après Powell

Graphique du jour – Nasdaq : un triangle ascendant

Les Bourses européennes en baisse malgré de bons PMI

Les Bourses européennes évoluent en baisse, les inquiétudes inflationnistes éclipsant les données économiques montrant une augmentation de l'activité commerciale en juin.

La croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro a atteint en juin son rythme le plus élevé depuis 15 ans, grâce à l'assouplissement des mesures de confinement et au rebond de la demande, montrent les premiers résultats des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats.

La levée des restrictions sanitaires, possible grâce à l'avancée de la vaccination et à la baisse des nouvelles contaminations, a permis à l'indice PMI "flash" composite de grimpé à 59,2 en juin, son niveau le plus élevé depuis juin 2006, après 57,1 en mai.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse moins marquée, à 58,8, de cet indice considéré comme un bon baromètre de l'activité économique.

Wall Street en hausse après Powell

Wall Street a fini en hausse mardi, le Nasdaq ayant atteint un record de clôture sous l'effet des gains enregistrés par Amazon, Microsoft et les autres géants technologiques, alors que les investisseurs ont effectué une rotation vers les titres à forte croissance en marge d'une audition du patron de la Fed.

S'exprimant dans l'après-midi devant une sous-commission parlementaire de la Chambre des représentants, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) a réaffirmé que celle-ci voulait encourager un rétablissement "vaste et inclusif" du marché du travail. Jerome Powell a réaffirmé que la Fed ne prévoyait pas de relever trop rapidement les taux d'intérêt en se basant seulement sur des craintes sur l'inflation.

Les valeurs censées profiter pleinement du rétablissement de l'économie ont surperformé depuis le début de l'année tandis que les titres à forte croissance, dont les principaux acteurs technologiques, ont retrouvé du souffle depuis que la Fed a adopté la semaine dernière une position sur les taux d'intérêt considérée par beaucoup d'observateurs comme plus agressive qu'attendu.

Par conséquent, le Dow Jones a gagné 0,20% à 33 945,58 points. Le Nasdaq a pris 0,79% et le S&P-500 a avancé de 0,51%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours pétroliers progressent après l'annonce de l'American Petroleum Institute d'un recul plus marqué que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, ce qui suggère ainsi un rééquilibrage entre l'offre et la demande avec la reprise des voyages en Europe et en Amérique du Nord.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Nasdaq : un triangle ascendant

Les investisseurs effectuent toujours une rotation vers les titres à forte croissance. Ainsi, le Nasdaq composite a clôturé sur des niveaux records mardi. Graphiquement, force est de constater que l’indice évoluait à l’intérieur d’un triangle ascendant. De ce fait, la rupture de la borne haute à 14 175 points ouvre la voie à une nouvelle jambe de hausse.

Un pull back est envisageable pour revenir tester le niveau, mais nous estimons que les acheteurs devraient tirer le Nasdaq dans les jours à venir pour rallier les 14 500 points puis 14 800 points. Néanmoins, l’analyse graphique plaide pour une hausse plus significative avec un objectif théorique autour de 16 000 points.

Twitter @Joris Zanna

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE