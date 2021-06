EUR/CHF : l’euro rebondit face au franc suisse

ça bagarre sèchement sur le #Nasdaq100 : croire les taux qui se replient encore (!) ou croire Bullard sur un message un peu plus ferme ? --> https://t.co/MLszBsGumI

#Fed #Bullard Taux 10 ans US -- > https://t.co/Eu8ou7jwqG

#Fed #Bullard hésite désormais entre un costume de colombe et de faucon : -les Etats-Unis ne veulent pas revoir une bulle immobilière -la Fed garde un oeil sur les valorisations de marché

Et ça continue #Fed #Bullard (pourtant colombe parmi les colombes) : -Powell a officiellement ouvert les discussions sur un tapering lors de la dernière réunion https://t.co/Uqkl5j0yoP

Voilà, James #Bullard, une colombe de la #Fed à l'instant : -l'inflation est plus forte qu'attendu -nous attendions une bonne réouverture de l'économie mais l'année est meilleure qu'attendu -il est naturel d'être un peu plus "hawkish" ("natural to tilt hawkish") https://t.co/wvcBJSXpNJ