Bourse : en hausse avant la Fed – USD/CAD : le dollar américain reprend de la hauteur

Les Bourses européennes poursuivent leur marche en avant mardi dans la matinée, le contexte restant porteur pour les marchés d'actions en dépit d'un certain attentisme à la veille des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Stoxx 600 enchaîne sa huitième séance consécutive de hausse, sa plus longue série en plus de deux ans, alors que les investisseurs misent sur un rebond économique toujours accompagné de politiques monétaires accommodantes.

La réunion du comité de politique monétaire de la Fed s'ouvre ce mardi mais les investisseurs en attendent peu d'annonces. Pour de nombreux acteurs du marché, la Fed ne devrait pas dévoiler de nouvelle stratégie concernant ses achats d'obligations avant la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole en août.

Wall Street a fini en ordre dispersé lundi, le Nasdaq et le S&P 500 inscrivant des records de clôture alors que le Dow Jones cédait du terrain à la veille de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

La Fed réunit mardi et pour deux jours le Federal Open Market Committee (FOMC), son comité de politique monétaire, et les marchés seront à l'affût mercredi de toute évolution du discours de la banque centrale sur les perspectives de croissance, l'évolution des prix et son programme d'achats de titres sur les marchés.

Cet attentisme incite la majeure partie des investisseurs à rester en retrait.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 0,25% à 34 393,75 points. Le Nasdaq a pris 0,74% et le S&P-500 a avancé de 0,18%.

Les cours du brut montent encore, toujours soutenus par les anticipations de reprise de la demande et alors que la perspective de l'arrivée prochaine de la production de l'Iran sur le marché s'éloigne avec la prolongation des discussions sur le retour des Etats-Unis dans l'accord nucléaire avec Téhéran.

GRAPHIQUE DU JOUR –USD/CAD : une sortie de range

Le dollar US reprend des couleurs face au dollar canadien. Les prix consolidaient dans un range entre 1,2130 et 1,2025 ; ainsi la sortie par le haut ouvre la voie à un rebond haussier à court terme.

Le marché pourrait rallier la prochaine résistance couplée à la moyenne mobile 50 périodes vers 1,2250. Toutefois, il est nécessaire de franchir ce niveau pour espérer une véritable reprise haussière. Tant que la paire bute sur la moyenne mobile 50 périodes les vendeurs gardent la main. La dynamique de fond est baissière et les acheteurs ne montrent aucune force.

De ce fait, nous estimons qu’un rebond technique est envisageable mais que la tendance baissière devrait reprendre ses droits dans les semaines à venir.

