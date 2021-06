Bourse : la prise de risque est limitée – Ripple : le XRP consolide dans un range

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes évoluent en légère hausse

Wall Street démarre la semaine sur une note mitigée

Graphique du jour – XRP/ USD : un range de consolidation

Les Bourses européennes évoluent sur de faibles variations mardi dans la matinée, les initiatives étant limitées par l'annonce d'un recul inattendu de la production industrielle en Allemagne qui pèse sur les valeurs automobiles.

L'approche des décisions de la Banque centrale européenne et des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus tous deux pour jeudi, freine également la prise de risque.

En Allemagne, la production industrielle a reculé de manière inattendue en avril, nouveau reflet de l'impact de la pénurie mondiale de puces électroniques et des autres goulots d'étranglement sur la reprise de la plus grande économie d'Europe.

Les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs ont particulièrement pénalisé l'industrie automobile.

Wall Street démarre la semaine sur une note mitigée

Wall Street a démarré la semaine sur une note mitigée, les prises d'initiatives ayant été limitées par le projet de taux minimal d'impôt mondial sur les sociétés et la persistance des craintes sur une accélération de l'inflation.

Les investisseurs ont continué à mettre en balance l'optimisme sur la reprise économique contre la persistance de l'incertitude sur l'inflation et les implications que cela pourrait avoir sur le calendrier de la Fed pour réduire son programme de rachat d'actifs.

La semaine à Wall Street sera marquée par les négociations parlementaires autour du budget 2022 du président américain Joe Biden et par la publication, jeudi, de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour mai aux Etats-Unis.

Par conséquent, le Dow Jones a perdu 0,36% à 34 630,24 points. Le Nasdaq a avancé de 0,49% et le S&P-500 a reculé de 0,08%.

Pétrole :

Les deux contrats de référence sur le brut perdent autour de 0,7% sur des prises de bénéfice après avoir atteint lundi des pics de plus de deux ans, portés par les espoirs pour la demande et des mesures d'encadrement de la production par l'Opep et ses alliés.

GRAPHIQUE DU JOUR –XRP/USD : un range de consolidation

Le XRP a entamé une phase de consolidation depuis plusieurs séances dans un range entre 1,05$ et 0,80$. Ainsi, la rupture d’une des deux bornes donnera le coup d’envoi du prochain mouvement directionnel.

Une incursion sous les 0,76$ et la moyenne mobile 200 périodes ne serait pas de bon augure pour la crypto. Le marché poursuivrait sa dynamique baissière pour rallier le prochain niveau de support vers 0,58$.

A contrario, une rupture de la borne haute ouvrirait la voie à une reprise haussière. Cela permettrait au flux acheteur de reprendre l’ascendant psychologique afin de reconquérir les 1,1780$ puis 1,3760$.

Par ailleurs, Ripple est toujours engouffré dans un duel judiciaire avec la SEC. De ce fait, les prochaines semaines seront déterminantes pour le XRP car la décision finale du juge impactera fortement les cours du token.

