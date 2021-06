Bourse: inflation et BCE cette semaine – WTI: le pétrole poursuit son ascension

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes entament une semaine chargée

Wall Street termine en hausse après l’emploi US

Graphique du jour – WTI : un e sortie de triangle

Les Bourses européennes débutent lundi sur une note prudente avec une semaine chargée dont les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et la réunion monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) à l'agenda.

Par ailleurs, les données rassurantes sur l'emploi américain n'ont pas dissipé la crainte d'un emballement des prix.

La publication jeudi, de l'indice mensuel des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mai alimentera un débat qui anime les marchés financiers depuis des mois.

Une nouvelle accélération de l'inflation mettrait la pression sur la Fed. Cette dernière pourrait, selon certains opérateurs, ouvrir la porte dès le 16 juin à un retrait progressif ("tapering") de son soutien monétaire à partir du début de l'année prochaine.

La BCE, dont le Conseil des gouverneurs se réunit jeudi, devrait pour sa part maintenir sa posture accommodante et repousser à plus tard le débat sur le "tapering", sujet très sensible sur des marchés ayant développé une dépendance aux injections de liquidité des banques centrales.

Wall Street termine en hausse après l’emploi US

Wall Street a fini en hausse vendredi, menées par les valeurs technologiques, après un rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui a apaisé les inquiétudes des investisseurs quant à la possibilité que la Réserve fédérale réduise bientôt ses mesures de stimulation monétaire.

L'économie américaine a créé 559.000 emplois non-agricoles en mai, un chiffre en hausse mais inférieur aux attentes dans lequel la plupart des observateurs voient à la fois la confirmation de la reprise économique et un facteur de stabilité quant à l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale au cours des prochains mois.

Le secteur technologique du S&P 500 a bondi, alors que les rendements du Trésor américain à plus longue échéance ont baissé.

Par conséquent, le Dow Jones a pris 0,52% à 34 756,39 points. Le Nasdaq a avancé de 1,47% et le S&P-500 a gagné 0,88%.

Pétrole :

Le baril de Brent a dépassé la semaine dernière 72 dollars pour la première fois depuis 2019, porté par l'espoir d'une reprise de la demande et la discipline de l'Opep et de ses alliés en matière de production.

GRAPHIQUE DU JOUR –WTI : une sortie de triangle

Le WTI poursuit sa course haussière depuis plusieurs séances. En effet, les prix consolidaient dans un triangle ascendant, ainsi la rupture de la borne haute à 67$ ouvre la voie à une nouvelle vague de hausse.

Pour le moment, les acheteurs gardent la main et la prochaine résistance clé se situe à 71,50$. Un franchissement de ce niveau permettrait de rallier le niveau suivant vers 74,70$. De plus, l’analyse graphique plaide pour un objectif final autour des 76$ dans les semaines à venir. Pour résumer, la dynamique de fond reste haussière et le signal d’alerte pour les vendeurs sera donné uniquement si le pétrole effectue une incursion sous les 66$.

