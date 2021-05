Bourse : fermeture de Wall Street – Brent : le pétrole en hausse avant la réunion de l'Opep

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es Bourses européennes entament une séance assez calme

Wall Street termine dans le vert

Graphique du jour – Brent : un triangle ascendant

Les Bourses européennes entament une séance assez calme

Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé et sur de faibles variations lundi pour une séance qui devrait rester calme en raison de la fermeture de Wall Street et de la Bourse de Londres.

Après les plus hauts inscrits par certains indices la semaine dernière, la séance du jour est dépourvue de catalyseur indiquant aux investisseurs la direction à prendre.

Les investisseurs continuent de faire preuve d'optimisme autour de la reprise économique tout en surveillant l'évolution de l'inflation et en essayant d'anticiper les actions à venir des banques centrales.

Les investisseurs suivront la publication des nouvelles prévisions économiques de l'OCDE et la première estimation de l'inflation allemande. Le reste de la semaine sera plus rythmée avec notamment, en zone euro, les indices PMI définitifs et l'inflation et, aux Etats-Unis, le rapport mensuel sur l'emploi.

Wall Street termine dans le vert

Wall Street a fini en hausse vendredi, les investisseurs faisant fi des inquiétudes liées à l'inflation, le Dow Jones et le S&P 500 enregistrant leur premier gain hebdomadaire au cours des trois dernières semaines.

Les prix à la consommation, mesurés par l'indice "core PCE", le plus surveillé par la Réserve fédérale, affiche une hausse de 3,1% sur un an en avril, plus qu'attendu et nettement au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale.

Les investisseurs ont suivi de près les données économiques et les commentaires des responsables de la Fed, à la recherche de signes d'inflation galopante et de la possibilité que la banque centrale commence à réduire ses mesures de relance massives.

Le marché boursier américain sera fermé lundi pour le jour férié du Memorial Day.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,19% à 34 529,45 points. Le Nasdaq a avancé de 0,09% et le S&P-500 a avancé de 0,08%.

Pétrole :

Les cours du brut sont en hausse, soutenus par les bonnes perspectives de croissance de la demande en attendant la réunion mardi de l'Opep et de ses alliés.

GRAPHIQUE DU JOUR –Brent : un triangle ascendant

Force est de constater que le Bent est enfermé dans un triangle ascendant depuis plusieurs semaines. La dynamique de fond reste haussière et les prix testent la borne haute située à 70$. La réunion de l’Opep mardi pourrait permettre au pétrole de sortir de cette phase de consolidation. Ainsi, le franchissement des 70$ ouvrirait la voie à une accélération vers de nouveaux sommets annuels. La prochaine cible technique se situe à 72,45$ puis 75,60$.

En revanche, si le flux acheteur échouent sur la borne haute du triangle une nouvelle rotation des prix vers la moyenne mobile 50 périodes ne serait pas exclure. Néanmoins, nous estimons que le marché devrait poursuivre son ascension dopée par les perspectives de forte reprise économique à venir.

