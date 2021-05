Bourse : records en Europe – Ripple : le XRP entame un puissant rebond

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont inscrit des records dès les premiers échanges mardi. Le bon accueil réservé à une importante OPA en Allemagne venant s'ajouter à l'élan donné par Wall Street après les déclarations de responsables de la Réserve fédérale américaine ayant rassuré les investisseurs sur l'inflation et l'évolution de la politique monétaire.

Du côté des indicateurs, la baisse de la consommation des ménages en Allemagne a conduit à un recul de 1,8% de la croissance au premier trimestre 2021, sur fond de restrictions persistantes contre la pandémie de Covid-19,

Parallèlement en Europe, les progrès de la vaccination continuent de renforcer la confiance dans la reprise de l'activité économique et le redressement des résultats des entreprises.

Wall Street a fini en hausse lundi, le recul des rendements des obligations américaines ayant profité aux valeurs les plus chères, notamment dans le secteur de la tech, alors que les investisseurs sont partagés sur le risque d'un retour de l'inflation.

Les "techs", l'un des compartiments de la cote les plus sensibles aux craintes d'un retour de l'inflation et d'une remontée des taux plus rapide qu'anticipé, ont profité entre autres des déclarations de Lael Brainard, gouverneure de la Réserve fédérale, jugeant que l'accélération de la hausse des prix observée ces derniers mois devrait rapidement se résorber.

Certains investisseurs estiment également que le grand projet d'investissement dans les infrastructures du président américain Joe Biden pourrait finalement être de moindre ampleur ou ne pas produire l'élan économique espéré.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,54% à 34 393,98 points. Le Nasdaq a avancé de 1,41% et le S&P-500a pris 0,99%.

Les cours du brut cèdent un peu de terrain au lendemain d'un bond de plus de 3%, favorisé par une réévaluation à la baisse des risques liés à une possible reprise des exportations iraniennes.

GRAPHIQUE DU JOUR –XRP/USD : les prix testent le niveau des 1,00$

Après une chute vertigineuse, le XRP a finalement trouvé un point d’appui sur la moyenne mobile 200 périodes pour rebondir. Par ailleurs, la séance de la veille se caractérise par un « avalement haussier ». Ainsi, les prix ont sûrement marqué creux de marché à court terme. Les acheteurs vont donc devoir défendre le support à 0,7600$ pour empêcher une poursuite de la dégringolade.

Pour l’instant, le XRP tente de reprendre des couleurs et travaille la résistance psychologique des 1,00$. Un franchissement de ce seuil ouvrirait la voie à une reprise haussière afin de rallier les 1,1780 puis 1,3760$.

Il est encore trop tôt pour affirmer que le pire est derrière nous, mais cette purge sur l’ensemble des cryptos était nécessaire après une telle euphorie accompagnée d’une envolée des cours. Le marché a aussi besoin de retrouver ses esprits et de consolider pour ensuite repartir dans une dynamique haussière saine dans les semaines à venir.

