Bourse: emploi américain (NFP) – EUR/CHF: le franc suisse gagne du terrain

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes dans l’attente du rapport sur l’emploi US

Wall Street termine en hausse

Graphique du jour – EUR/CHF : un canal baissier

Les Bourses européennes dans l’attente du rapport sur l’emploi US

Les Bourses européennes progressent vendredi en début de séance, soutenues par l'optimisme entourant le rebond de l'économie mondiale, dans l'attente de la publication très attendue du rapport mensuel sur l'emploi américain.

La perspective d'une forte reprise économique permise par les progrès des campagnes de vaccination contre le coronavirus constitue depuis plusieurs semaines un soutien de poids pour les actions.

Les investisseurs surveilleront de près la publication à 14h30 du rapport du département du Travail sur les créations d'emplois dans le secteur non-agricole pour le mois d'avril, qui devrait donner des indications sur l'ampleur de la reprise économique aux Etats-Unis. Les économistes interrogés par Reuters prévoient 978.000 créations d'emplois le mois dernier après 916.000 en mars.

Wall Street termine en hausse

Wall Street a fini en hausse jeudi, avec un record pour le Dow Jones, après la publication de données sur le chômage meilleures qu'attendu, tandis que les titres des laboratoires fabriquant des vaccins contre le COVID-19 ont reculé après que Washington a dit vouloir une levée des brevets.

Les groupes pharmaceutiques ont décliné après que le président américain Joe Biden a décidé de soutenir la levée mondiale des brevets de propriété intellectuelle pour les vaccins contre le COVID-19.

Porté par les gains d'Apple, de Microsoft et d'Amazon, pendant l'essentiel de la séance, le S&P 500 a bénéficié de la publication de données montrant que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis a baissé plus qu'attendu.

Les investisseurs attendent la publication ce vendredi du rapport mensuel du département américain du Travail pour avoir des indications plus larges sur l'état du marché de l'emploi et, éventuellement, sur une possible évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,93% à 34 548,53 points. Le Nasdaq a gagné 0,37% et le S&P-500a avancé de 0,82%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Après leur repli de la veille, les cours du brut sont soutenus par les solides statistiques chinoises qui contrebalancent les inquiétudes autour de la situation sanitaire en Inde.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/CHF: un canal baissier

L’euro recule face au franc suisse depuis plusieurs semaines, force est de constater que les cours évoluent dans un canal baissier. Après avoir connu une belle envolée fin février grâce aux espoirs de forte reprise économique mondiale, l’EUR/CHF a entamé une phase de correction.

Certes, le marché a enfoncé le support clé situé à 1,0970 mais les prix tentent toujours de rebondir sur la borne basse du canal. Ainsi, la paire se trouve à la croisée des chemins.

Une rupture de la borne basse ne serait pas de bon augure pour la dynamique haussière, l’euro risquerait d’amorcer une correction plus profonde en direction des 1,0872 puis 1,0840. Toutefois, si les acheteurs se manifestent rapidement alors nous pourrions assister à un creux de marché accompagné d’une reprise haussière pour rallier la borne opposée vers 1,1050. Par ailleurs, une sortie par le haut du canal conduirait à une nouvelle jambe de hausse afin d’inscrire un plus haut annuel autour des 1,1185.

Twitter @Joris Zanna

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE