Bourse : résultats de sociétés – Gold : le cours de l’or teste un niveau clé

Graphique du jour – Gold : une sortie de canal

Les Bourses européennes progressent jeudi dans les premiers échanges, soutenues par une série de résultats d'entreprises bien accueillis, notamment ceux de Société générale à Paris.

La tendance générale reste incertaine avec des investisseurs toujours tiraillés entre la perspective d'un rebond économique vigoureux et la crainte d'un emballement des prix qui contraindrait les grandes banques centrales à resserrer prématurément leur politique.

Des publications trimestrielles dans l'ensemble largement à la hauteur d'attentes pourtant élevées permettent cependant aux indices d'évoluer dans le vert.

Wall Street a fini en ordre dispersé mercredi, le Dow Jones atteignant un record de clôture mais le Nasdaq effaçant ses gains initiaux pour terminer dans le rouge, alors les valeurs technologiques se sont relevées des importantes prises de bénéfice effectuées la veille à leur détriment.

Parmi les secteurs du S&P-500 en vue, l'énergie et les matériaux sont restés sur la dynamique positive constatée cette semaine. A l'image des commodités et de l'immobilier, les secteurs dits défensifs ont aussi marqué un recul.

Si des indicateurs économiques solides et les résultats trimestriels avaient porté le S&P 500 et le Nasdaq vers des records la semaine dernière, le marché a vacillé face aux craintes d'une hausse de l'inflation et d'une possible hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Après avoir évoqué mardi la possibilité qu'une hausse des taux d'intérêt soit nécessaire à l'économie, amplifiant la tendance du marché à la prise de profits, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a clarifié ses propos, déclarant qu'elle ne prédisait ni ne recommandait une hausse à court terme des taux d'intérêt.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,29% à 34 230,34 points. Le Nasdaq a perdu 0,37% et le S&P-500a gagné 0,07%.

Les cours du brut progressent légèrement, soutenus par l'amélioration de la situation économique dans plusieurs grands pays et par l'annonce par l'Energy Information Administration d'une diminution plus importante qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Sur ce graphique en données hebdomadaires, force est de constater que les prix tentent d’amorcer une reprise haussière. En effet, le cours de l’or évoluait dans un canal baissier depuis le mois d’aout. Ainsi, la sortie par le haut ouvre la voie à de nouvelles perspectives haussière afin de rallier les prochaines résistances.

Toutefois, le marché travaille un niveau technique clé, la zone de prix des 1 800$ / 1 790$. Ce seuil correspond à une forte résistance testée à de nombreuses reprises entre 2011 et 2012. Par conséquent, il est nécessaire d’attendre une clôture hebdomadaire au-dessus de cette zone pour confirmer notre scénario haussier.

A moyen terme, le métal jaune pourrait donc déclencher une nouvelle jambe de hausse et repartir en direction des 1 885$ puis 1 960$.

