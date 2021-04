Bourse: résultats, taux et inflation – Ripple: le XRP évolue en forte en hausse

#France PIB France (Trimestriel - T1) => 0,4% Prév : 0,1% Préc : -1,4%

#BNPParibas BNP PARIBAS-Q1 GROUP REVENUE AT EUR 11.83‍BLN, UP BY 8.6% FROM YR AGO, EST. EUR11,2BLN BNP PARIBAS-Q1 NET INCOME ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS EUR 1.77‍ BLN, UP BY 37.9% FROM YR AGO, EST. EUR1,2BLN

#Amazon AMAZON 1Q EPS $15.79, EST. $9.690 AMAZON 1Q ONLINE STORES NET SALES $52.90B, EST. $50.63B AMAZON SEES 2Q NET SALES $110.0B TO $116.0B, EST. $108.35B Q2 OPERATING INCOME IS EXPECTED TO BE BETWEEN $4.5 BILLION AND $8.0 BILLION, COMPARED WITH $5.8B IN Q2 2020

#NIO VEHICLE SALES REVENUES WERE US$1.13B IN Q1 OF 2021, REPRESENTING AN INCREASE OF 489.8% FROM Q1 OF 2020 TOTAL REVENUES WERE US$1,22B IN Q1 OF 2021, REPRESENTING AN INCREASE OF 481.8% FROM Q1 OF 2020 DELIVERIES OF VEHICLES WERE 20,060 IN Q1 2021

#China PMI Composite Chine (Avril) => 53,8 Préc : 55,3 PMI manufacturier (Avril) => 51,1 Prév : 51,7 Préc : 51,9 PMI secteur non-manufacturier (Avril) => 54,9 Préc : 56,3

#USA US PIB (Trimestriel - T1) => 6,4% Prév : 6,1% Préc : 4,3%

#USA Inscriptions hebdomadaires au chômage = 553K Prév : 549K Préc : 547K

