Bourse : records à Wall Street – ETH/USD : l’Ethereum se replie après son envolée

Les Bourses européennes saluent les records à Wall Street

Les Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance vendredi, saluant les records inscrits la veille à Wall Street, le chiffre record de la croissance chinoise et les bons résultats de Daimler.

Le sentiment de marché reste dominé par l'optimisme sur la reprise économique grâce aux progrès des campagnes de vaccination et s'appuie sur une série d'indicateurs américains et chinois encourageants: après les chiffres supérieurs aux attentes des ventes au détail américaines qui ont contribué aux records de Wall Street jeudi, la croissance en Chine au premier trimestre est ressortie vendredi à 18,3% sur un an, un chiffre sans précédent. A ces bons chiffres macroéconomiques s'ajoutent des résultats de sociétés en hausse plus marquée encore qu'attendu en Europe et aux Etats-Unis.

Wall Street inscrit un nouveau record

Wall Street a fini en hausse jeudi, le Dow Jones ayant dépassé pour la première fois les 34.000 points à la clôture et le S&P500 continuant de grimper, alors que le reflux des rendements obligataires et des ventes au détail meilleures qu'attendu ont alimenté une rotation vers les grandes valeurs technologiques.

Le secteur de la technologie du S&P-500 a atteint un niveau inédit, tandis que le secteur des services de communication a aussi progressé, sous l'effet des gains enregistrés par Apple, Microsoft et Facebook.

Les garanties apportées par la Réserve fédérale américaine sur un maintien de sa politique monétaire accommodante, en dépit d'une inflation en hausse, couplées à des mesures supplémentaires de soutien économique, ont ravivé les marchés et l'attrait pour les valeurs technologiques.

Cette tendance est alimentée par le recul des bons du Trésor américain sur dix ans, descendus sous le seuil de 1,6% pour la première fois depuis le 25 mars alors qu'ils n'avaient cessé de progresser jusque-là.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,90% à 34 035,99 points. Le Nasdaq a gagné 1,31% et le S&P-500a avancé de 1,11%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Le marché pétrolier poursuit sa hausse et se dirige vers une progression d'environ 7% sur l'ensemble de la semaine grâce à l'amélioration des perspectives de demande, en Chine et aux Etats-Unis notamment.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –Ethereum : un objectif majeur à 2550$

Après une belle envolée début avril, l’Ethereum pourrait consolider dans les prochains jours. Les prix étaient enfermés dans un triangle symétrique, ainsi la sortie par le haut a déclenché une nouvelle jambe de hausse vers de nouveaux records.

Toutefois, force est de constater que l’objectif de cette figure a été atteint autour des 2 550$. De ce fait, le marché entame un léger repli ce vendredi. Bien entendu, la dynamique de long terme reste très haussière mais un retour vers les anciens plus hauts (2 000$) afin de reprendre son souffle pour repartir de plus belle ne serait pas à exclure. Certes, les acheteurs gardent clairement la main, néanmoins une phase de respiration est désormais envisageable.

