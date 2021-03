Bourse: indicateurs économiques US – USD/CAD: le dollar reprend des couleurs

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes dans l’attente des chiffres US

Wall Street termine en hausse

Graphique du jour – USD/CAD : une sortie de biseau

Les Bourses européennes évoluent en hausse ce matin, les espoirs de reprise économique l'emportant sur les craintes sanitaires en Europe et l'inquiétude d'une possible accélération de l'inflation.

Les craintes face à la dégradation sanitaire en Europe, qui oblige plusieurs pays de la région à mettre en œuvre des mesures de restriction, ont pesé toute la semaine sur les Bourses européennes.

Les espoirs de reprise économique mondiale, et notamment aux Etats-Unis, ont parallèlement soutenu les valeurs financières et cycliques, ce qui a donné des séances très indécises dans un contexte d'habillage de portefeuilles par les investisseurs en cette fin de trimestre.

Les investisseurs suivront avec attention la publication à 13h30 de l'indice des prix "core PCE" aux Etats-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, qui devrait donner des indications sur l'évolution d'une thématique au cœur des inquiétudes des opérateurs ces dernières semaines.

Wall Street termine en hausse

Wall Street a clôturé en hausse jeudi, les investisseurs se sont focalisés sur des titres sous-évalués qui devraient profiter à plein des fortes perspectives de croissance de l'économie américaine cette année, tout en relançant les titres d'Apple et de Tesla.

Le président américain Joe Biden a salué comme une avancée économique les données du département du Travail indiquant que le nombre d'Américains ayant demandé l'assurance-chômage avait baissé, mais les investisseurs ont pour la plupart fait fi de cela durant l'essentiel de la séance.

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont reculé la semaine dernière à un plus bas en un an, un signe que l'économie américaine est sur la voie d'une croissance plus solide qu'attendu sur fond d'amélioration de la situation sanitaire et de l'arrivée de températures printanières.

Une nouvelle fois, la séance a été marquée par des mouvements en dents de scie, les investisseurs institutionnels rééquilibrant leurs portfolios en cette fin de trimestre, avec une rotation vers des titres dits de valeur.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,62% à 32 619,48 points. Le Nasdaq a avancé de 0,12% et le S&P-500a pris 0,52%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours du brut reprennent des couleurs après leur fort repli de la veille, la perspective d'un blocage prolongé du canal de Suez après l'échouement d'un navire porte-conteneurs faisant craindre une réduction de l'offre de pétrole brut et de produits raffinés.

GRAPHIQUE DU JOUR –USD/CAD: une sortie de biseau

Le dollar américain reprend de la hauteur face au dollar canadien depuis plusieurs séances. Pour rappel, la paire était enfermée dans un biseau descendant, ainsi la sortie par le haut ouvre la voie à une possible vague de hausse dans les jours à venir.

Tout d’abord, le marché devra s’affranchir de la moyenne mobile 50 périodes qui coiffe les prix. Le franchissement de cette résistance pourrait conduire à une accélération du billet vert en direction des 1,2800 puis 1,29600.

Néanmoins, la pression vendeuse est encore présente, une fausse sortie du biseau et une incursion sous les 1,2545 représenteraient un « bull trap ». Dans ce cas, les vendeurs reprendraient la main pour enfoncer le cou vers les 1,2400.

