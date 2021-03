Bourse : les taux repartent en hausse – BTC/USD : le Bitcoin tutoie ses plus hauts historiques

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes marquent une pause

Wall Street termine en nette hausse

Graphique du jour – BTC USD : un haut de range

Les Bourses européennes évoluent en baisse vendredi matin, la remontée des rendements obligataires américains et la perspective d'une ouverture dans le rouge à Wall Street favorisant des prises de bénéfice après la progression soutenue des derniers jours.

En Europe, la BCE a soulagé les investisseurs en annonçant une accélération des achats d'actifs réalisés dans le cadre de son "programme d'achats d'urgence face à la pandémie" (PEPP), même si le montant de celui-ci reste inchangé à 1.850 milliards d'euros. Cette décision vise à empêcher une hausse des rendements des emprunts d'Etat dans la zone euro.

Toutefois, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui était encore orienté à la baisse dans les échanges en Asie, est reparti à la hausse avec l'ouverture des marchés européens et affiche désormais un rebond de plus de sept points de base à 1,611%, alors qu'il était revenu à 1,475% en séance jeudi à Wall Street.

Wall Street termine en nette hausse

Le S&P-500 et le Dow Jones ont atteint jeudi des records de clôture à la Bourse de New York alors que les craintes sur l'inflation se sont apaisées, tandis qu'un recul plus marqué qu'attendu des inscriptions au chômage aux Etats-Unis et la signature du plan de relance massif ont renforcé les attentes d'un rétablissement solide de l'économie.

Le Dow Jones s'est établi à un nouveau record en clôture pour la quatrième séance consécutive, tandis que le Nasdaq est remonté à moins de 5% de son pic du 12 février après avoir chuté de plus de 10% en début de semaine.

Au lendemain du vote de sa version définitive par la Chambre des représentants, le plan de relance de 1.900 milliards de dollars a été promulgué jeudi après-midi par le président américain Joe Biden, avec l'objectif de venir en aide aux foyers du pays et de relancer l'économie.

En parallèle des gains affichés par les "techs", une rotation s'est toujours opérée vers des indices sectoriels. Des données publiées dans la journée montrent que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué plus que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,58% à 32 485,59 points. Le Nasdaq a pris de 2,52% et le S&P-500a avancé de 1,04%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours du pétrole reculent à l'approche de la fin de la semaine mais l'optimisme sur la demande qui a dominé les dernières séances maintient le prix du baril non loin de la barre des 70 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR –BTC/USD : un haut de range

Le Bitcoin se trouve à la croisée des chemins, les prix consolident dans un range entre 58 350$ et 44 850$, ainsi le marché est venu tester la borne haute du rectangle. Une rupture de la résistance ouvrirait la voie à une nouvelle jambe de hausse en direction des 65 000$ puis 70 000$.

Toutefois, nous pourrions aussi assister à une phase de « trading range ». Pour le moment, le BTC est maintenu en échec sur la borne haute, il faudra donc surveiller la clôture de la bougie actuelle. En effet, si les prix forment un pattern de retournement (avalement baissier), les vendeurs risquent de faire pression pour déclencher un mouvement correctif. En cas de correction, cela conduirait à un repli vers le support à 44 740$ puis un retour sur la borne basse du range à 44 850$. Pour conclure, seule la cassure d’une des deux bornes donnera le point départ du prochain flux directionnel.

