Bourse : inflation américaine – USD/CAD : le dollar américain reste sous pression

Les Bourses européennes évoluent dans le vert mercredi tandis que les rendements obligataires se stabilisent en attendant la publication des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourraient alimenter le débat sur l'évolution de l'inflation.

Les données sur l'inflation aux Etats-Unis au mois de février, publiées à 13h40, sont attendues par des marchés devenus très sensibles ces dernières semaines au risque de remontée incontrôlée de l'inflation et des taux d'intérêt.

En Chine, l'indice des prix à la consommation est de nouveau ressorti en baisse, -0,2% après -0,3% en janvier. En revanche, les prix à la production ont augmenté un peu plus que prévu en février, de 1,7% sur un an, à leur rythme le plus élevé depuis novembre 2018, sous l'effet des commandes à l'exportation.

Les investisseurs porteront leur attention également sur le Congrès américain où les élus de la Chambre des représentants devraient se prononcer dans la journée sur le plan de relance de 1.900 milliards de dollars.

Wall Street dopée par les techs

Wall Street a fini en hausse mardi, le Nasdaq affichant une hausse quotidienne record depuis novembre dernier pour effacer ses pertes de la séance précédente, sous l'impulsion du rebond des grandes valeurs technologiques favorisé par le recul des rendements obligataires.

Les informations faisant état de l'imminence de l'adoption du plan de relance économique de 1.900 milliards de dollars avaient accentué la tendance des dernières semaines d'une hausse des rendements obligataires, pesant lourdement sur le Nasdaq et ses grandes valeurs technologiques.

En début de journée, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2021 et 2022, citant l'avancée des déploiements des vaccins contre le coronavirus et l'adoption probable du vaste plan de relance aux Etats-Unis.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,10% à 31 832,74 points. Le Nasdaq a avancé de 3,69% et le S&P-500a pris 1,42%.

Pétrole :

Les cours du pétrole montent légèrement en attendant les chiffres sur lesstocks aux Etats-Unis de l'Energy Information Administration.

GRAPHIQUE DU JOUR –USD/CAD : un biseau descendant

Le dollar US ne parvient pas à reprendre de la hauteur face au dollar canadien. Force est de constater que la paire est encore bloqué dans son biseau descendant. Par ailleurs, la moyenne mobile 50 périodes continue de coiffer les prix empêchant donc une reprise haussière.

De ce fait, seule la rupture de la MM 50 périodes couplée à la borne haute du biseau permettra d’amorcer un rebond en direction des 1,2800. La rupture de ce niveau devrait conduire à une accélération en direction des 1,2960. Néanmoins, la pression vendeuse est très présente, ainsi tant que le marché reste enfermé dans son biseau, les vendeurs risquent d’enfoncer le clou vers le support à 1,2414.

