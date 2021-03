Bourse: Powell déçoit – Silver: l’argent métal enfonce son support

*erratum : allemand en orange et US en jaune ;)

Le scénario d'un rebond du dollar vs yen travaillé depuis quelques semaines dans le MarketLive se déroule bien Plus haut depuis juin 2020 #FX #USDJPY --> https://t.co/bziFgVX6hL

Selon certains, je n'aurais pas le droit de comparer CAC/Nasdaq car pas le même profil.. ...mais c'est JUSTEMENT l'intérêt du chart ! Montrer comment se comporte un indice "growth" vs indice plus "value" quand taux se redressent On en parle tous les jours depuis 3 semaines ;)) https://t.co/0m1HFKYVc6