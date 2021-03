Bourse: les rendements pèsent sur la tech – Nasdaq 100: l’indice creuse ses pertes

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes pénalisées par la hausse des rendements

Wall Street plombée par les techs

Graphique du jour – Nasdaq 100 : une sortie de range

Les Bourses européennes cèdent du terrain en début de séance jeudi, les préoccupations liées à l'inflation et à la remontée des rendements obligataires pesant une nouvelle fois sur la tendance, avec pour conséquence une désaffection marquée pour les valeurs technologiques.

Ces préoccupations l'emportent pour l'instant largement sur l'actualité de la pandémie, éclipsant les progrès de la vaccination comme les annonces de relâchement des mesures de restriction aux Etats-Unis ou en Allemagne.

La journée sera animée par les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30 mais surtout par une nouvelle intervention publique de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui doit s'exprimer à partir de 18h05 dans un débat organisé par le Wall Street Journal.

Ses propos sont très attendus après les mouvements des derniers jours sur les marchés obligataires et à moins de deux semaines des prochaines décisions de politique monétaire de la Fed.

Wall Street plombée par les techs

Wall Street a fini en baisse mercredi, après que les investisseurs ont délaissé les valeurs technologiques et se sont tournés vers des secteurs considérés comme plus susceptibles de bénéficier d'une reprise économique grâce aux mesures de relance budgétaire et aux programmes de vaccination.

La séance s'annonçait initialement nettement plus favorable aux actions américaines mais les investisseurs ont mal pris le chiffre inférieur aux attentes des créations d'emplois dans le secteur privé en février annoncé par le cabinet ADP et le ralentissement inattendu de l'activité dans le secteur des services qui ressort de l'enquête ISM.

Le Nasdaq a notamment souffert des dégagements sur les grandes valeurs technologiques comme Amazon ou Apple, un mouvement favorisé par la hausse des rendements obligataires.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,39% à 31 270,09 points. Le Nasdaq a lâché 2,70% et le S&P-500a perdu 1,31%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex :

Le dollar varie progresse légèrement face à un panier de devises de référence et l'euro est pratiquement inchangé à 1,2036.

La remontée des rendements des Treasuries a permis au billet vert de toucher en début de journée un plus haut de sept mois face au yen et de se rapprocher de son récent plus haut de trois mois face au franc suisse.

Pétrole :

Le marché pétrolier continue de profiter de la perspective d'une prolongation par l'Opep+ - qui se réunit dans la journée - des mesures d'encadrement de l'offre de brut alors que les grands pays producteurs espéraient initialement relever leur production.

Le baril bénéficie également de l'annonce d'une baisse des stocks de produits raffinés aux Etats-Unis, tombés à un plus bas historique en raison de la paralysie des raffineries par la vague de froid de la semaine dernière.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Nasdaq 100 : une sortie de range

Sur ce graphique en données 4 heures, force est de constater que le risque baissier domine sur le Nasdaq. Les prix consolidaient dans un range entre 13 300 et 12 785, ainsi la rupture de la borne basse plaide pour une poursuite de la baisse.

Un pull back pour confirmer la cassure est encore possible, toutefois nous estimons que l’indice devrait accélérer vers son prochain support à 12 440 points puis 12 200 points dans les prochains jours. Une rotation sectorielle s’opère sur les marchés, par conséquent, il faudra attendre que le Nasdaq se stabilise pour espérer revenir sereinement sur le secteur.

