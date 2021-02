Bourse : tensions sur l’obligataire – Dow Jones : le risque baissier domine

RT @DeItaone: S&P 500 FALLS BELOW ITS 50-DMA FOR THE FIRST TIME SINCE JAN. 29

RT @DeItaone: *SPOT GOLD EXTENDS DECLINE, DROPS 1.7% TO LOWEST SINCE JULY

RT @DeItaone: *Jan PCE Core Price Index +0.3% Rate On Mo; +1.5% On Yr

#Bitcoin #cryptocurrency Bitcoin : Un support se dessine sur 43 755 ( MM34 + precedent plus bas) https://t.co/Qmy73DBymx

#Dowjones : Des signaux techniques baissiers s'accumulent sur l’indice. Correction à venir ? 👉 Les prix ont rallié la borne haute du canal 👉 La séance de la veille se caractérise par un avalement baissier. Une cassure du support à 31 150 pts risque de valider ce scenario. https://t.co/RrNAsc4rWX

#AUDUSD #forexsignals AUD/USD retour sur une zone de support https://t.co/ffOgmPZNii

RT @DeItaone: U.S. 10-YEAR TREASURY YIELDS DOWN 6 BPS AT 1.45% VS 1.53% EARLIER

#Europcarmobility Un rebond technique sur l'extension de Fibonacci de 161,8% à 0,25 € possible sur Europcar. Retour moyen terme au contact de la MM100 à 0,709 ? (Surveiller cassure du plus haut récent à 0,41 € pour confirmation) https://t.co/hOSm8Lmn17

PARIS DEPUTY MAYOR EMMANUEL GREGOIRE: LOCAL PARIS GOVERNMENT BODY IS EXTREMELY RETICENT OVER THE IDEA OF A WEEKEND PARIS LOCKDOWN TO CURB COVID-19 - Reuters News