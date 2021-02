Bourse : un climat toujours favorable – XAG/USD : l’argent métal consolide dans un range

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes marquent une pause

Graphique du jour – Silver : une résistance majeure

Les Bourses européennes marquent une pause

Les Bourses européennes marquent le pas ce mardi après avoir démarré la semaine en fanfare mais le climat d'ensemble n'en demeure pas moins favorable aux actifs risqués, les investisseurs misant toujours sur un redémarrage de l'économie cette année.

Les progrès dans les campagnes de vaccination, la promesse des banques centrales de demeurer accommodantes et la perspective d'un plan de soutien budgétaire massif aux Etats-Unis alimentent un optimisme qui se traduit parallèlement par la hausse des rendements des emprunts d'Etat.

Les indices européens ont nettement progressé lundi en dépit de l'absence de Wall Street et des marchés chinois pour cause de jours fériés. Les signaux restent au vert, comme l'indiquent les contrats à terme sur les indices de référence de la Bourse de New York, qui signalent pour l'instant une ouverture en hausse.

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur les actions Recevoir mon guide

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

L'appétit pour le risque a pour conséquence de faire reculer le dollar à un plus bas de trois semaines face à un panier de devises de référence et de pénaliser le yen.

Parallèlement, la livre sterling évolue à un plus haut de près de trois ans face au dollar et se rapproche de la barre de 1,40 alors que le Royaume-Uni figure parmi les pays les plus avancés en matière de vaccinations contre le COVID-19.

Pétrole :

Les cours du brut évoluent à des plus hauts de 13 mois, soutenus par l'optimisme sur l'économie ainsi que par une tempête de neige aux Etats-Unis qui a entraîné la fermeture de puits et de raffineries au Texas, le plus gros Etat producteur du pays.

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur le pétrole Recevoir mon guide

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Silver : une résistance majeure

Après avoir subi une tentative de « Short Squeeze », l’argent métal est finalement retombé. Néanmoins, la dynamique de fond reste haussière. Graphiquement, une oblique de long terme vient soutenir les cours mais le marché évolue encore un range entre 29,80$ et 21,80$.

Le Silver se rapproche d’une résistance clé vers les 28,43$, ainsi le franchissement de ce seuil permettrait de rallier la borne haute du range. Malgré la tendance haussière, le véritable signal technique sera donné lors de la rupture des 30$ en clôture de bougie. Ainsi, une sortie par le haut du range devrait conduire à une accélération en direction des 35,10$ pour les semaines à venir.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE