Bourse: les marchés progressent – AUD/USD: le dollar australien accélère sa hausse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes débutent la semaine en hausse

Graphique du jour – AUD/USD : un drapeau

Les Bourses européennes débutent la semaine en hausse

Les Bourses européennes évoluent en hausse lundi dans les premiers échanges à la faveur de l'optimisme des investisseurs dans la reprise économique et avec la forte progression à Paris de l'action Vivendi.

La tendance des marchés reste depuis plusieurs semaines favorables aux actions et autres actifs risqués en raison d'indicateurs économiques jugés satisfaisants, de résultats d'entreprises supérieurs aux attentes, des campagnes vaccinales et des perspectives liées à un nouveau plan de relance aux Etats-Unis.

Les prochains jours s'annoncent plus animés avec les "minutes" des dernières réunions de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale, les ventes au détail aux Etats-Unis, les indices d'activité PMI "flash" et la poursuite des publications de résultats des sociétés cotées aux Etats-Unis et en Europe, avec Kering, Airbus, Walmart ou encore Credit Suisse.

Enfin, la Bourse de New York est fermée lundi, en raison du "Presidents Day" aux Etats-Unis, après avoir fini en légère hausse vendredi avec des records de clôture pour le Nasdaq et le S&P-500 alors que les investisseurs attendent l'issue des discussions sur le plan de relance de l'administration Biden.

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur les actions Recevoir mon guide

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les cours pétroliers sont en nette progression, atteignant des plus hauts de plus d'un an, en raison notamment des espoirs de relance économique et des tensions au Moyen-Orient.

La coalition sous commandement saoudien au Yémen a annoncé avoir intercepté et détruit dimanche après-midi deux drones chargés d'explosifs tirés par les rebelles houthis du Yémen.

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur le pétrole Recevoir mon guide

GRAPHIQUE DU JOUR – AUD/USD : un drapeau

Le dollar australien délivre un signal technique de reprise haussière face au dollar. Toute d’abord, les prix évoluent sont soutenus par une droite de tendance. Ensuite, la paire consolidait dans une figure chartiste : un drapeau.

Ainsi, la sortie par le haut couplée à la rupture de la résistance située à 0,7740 suggèrent une nouvelle jambe de hausse dans les jours à venir. Les acheteurs sont toujours présents et cette figure de continuation de tendance plaide pour une accélération afin de rallier le niveau des 0,8100.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR VOUS AIDER À EXPLOITER LES MARCHÉS

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE