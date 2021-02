Bourse: un climat favorable – EUR/NZD: l’euro rebondit sur un support

#MarketLive 11h10 Stabilité sur les marchés en attendant l’inflation US et Jerome Powell Analyses macro et techniques : -CAC/DAX/SP500/Dow/Nasdaq -EUR/GBP/JPY -WTI/Gold/Silver/Copper #Bitcoin Live -->https://t.co/oXm2MglR5G https://t.co/aNXbmNVik3

#BNB

#forex #GBPUSD #eurusd #USDJPY Morning meeting forex : dans l'attente de Powell et de l'inflation, la livre poursuit sa hausse https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/fondamentaux/actualite_forex/2021/02/10/Morning-Meeting-Forex-Powell-et-inflation-au-centre-de-la-journee-GBPUSD-le-cable-poursuit-vers-1-4000--.html

#France Production industrielle France (Mensuel - décembre) => -0,8% Prév : 0,2% Préc : -0,7%

#China Prix à la production (Annuel - janvier) => 0,3% Prév : 0,4% Préc : -0,4% Premier rebond depuis février 2020

La Maison Blanche indique que les baisses d’impôts pour les plus aisés pourraient être supprimées (to be rolled back) pour réduire le déficit

#USD #forex USDollar : Reprise baissière après un retracement classique https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/fondamentaux/actualite_forex/2021/02/09/USD-Le-dollar-repart-a-la-baisse-avant-Powell-et-l-inflation-.html

*part

Fed / Powell : RAS, va voir là-bas si j'y suis https://t.co/q5Gj7J6Fw1