Bourse : optimisme sur la relance US – Brent : le pétrole accélère sa hausse

Les Bourses européennes saluent le plan de relance US

Wall Street Wall Street termine en hausse

Graphique du jour – Brent : une sortie de triangle

Les Bourses européennes sont en hausse en début de séance mardi grâce aux espoirs sur la relance aux Etats-Unis et à un retour au calme après la spéculation autour des ventes à découvert.

La Maison blanche, rendant compte d'une réunion "substantielle et productive" entre Joe Biden et des élus républicains, a fait savoir que le président démocrate leur avait déclaré que leur proposition d'un plan de soutien économique de 618 milliards de dollars était insuffisante.

Les chefs de file des démocrates au Congrès ont déposé lundi un projet de relance budgétaire de 1.900 milliards de dollars, dans une démarche qui pourrait être destinée à contourner l'aval des élus républicains sur le texte.

Parallèlement, l'intense spéculation émanant d'investisseurs individuels qui a déstabilisé les marchés mondiaux la semaine dernière tend à s'apaiser. L'argent, qui a profité d'une frénésie d'achats concertés lundi, recule sur le marché spot après s'être envolé jusqu'à plus de 11% la veille.

Wall Street termine en hausse

Wall Street a fini en hausse de lundi, rassurée par une certaine accalmie dans le dossier GameStop alors que les investisseurs individuels portent désormais leur attention sur le cours de l'argent.

Les milieux financiers sont restés vigilants lundi aux mouvements de plusieurs actions ayant connu de brusques envolées la semaine dernière, dont le vendeur de jeux vidéo GameStop. Cette entreprise et plusieurs autres ont bénéficié du soutien massif d'investisseurs amateurs, résolus à lutter contre de grands fonds d'investissement ayant eux parié à la baisse sur ces groupes.

La semaine qui s'ouvre sera également marquée par de nombreux rendez-vous importants dont les résultats d'entreprises, avec notamment Alphabet et Amazon ce mardi après la clôture de Wall Street.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,76% à 30 211,91 points. Le Nasdaq a avancé de 2,55% et le S&P-500a gagné 1,61%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex :

Le dollar recule légèrement contre un panier de devises internationales et l'euro prend après être tombé lundi à un plus bas de deux semaines en raison notamment de la baisse plus marquée qu'attendu des ventes au détail en Allemagne.

GRAPHIQUE DU JOUR –Brent : une sortie de triangle

Les prix du pétrole gagnent plus de 2% après le respect des engagements des principaux producteurs de brut en matière de réduction de leur production conformément à leurs engagements, donnant ainsi plus de vigueur à un marché mis à mal par la faible demande avec la pandémie de coronavirus.

Graphiquement, le Brent consolidait dans un triangle descendant, ainsi la rupture de la borne haute à 56,15$ ouvre la voie à une nouvelle jambe de hausse. Pour le moment, la dynamique haussière ne s’essouffle pas et les acheteurs sont toujours très présents. De ce fait, la prochaine cible se situe à 60$ tant que le niveau de support à 56,15$ n’est pas enfoncé dans les jours à venir.

