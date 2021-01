Bourse : nervosité sur les marchés – BTC/USD : le Bitcoin préserve son support à 30 000$

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes dans le rouge

Wall Street plombée par les perspectives de l’économie américaine

Graphique du jour – BTC/USD : une pression vendeuse

Les Bourses européennes baissent ce jeudi, les inquiétudes liées à la crise sanitaire, au rythme de la reprise économique et aux mouvements spéculatifs favorisant de nouveau l'aversion au risque.

Mercredi, la Réserve fédérale a mis l'accent sur la possibilité d'un ralentissement durable de la reprise, ce qui pourrait suggérer qu'elle maintiendra une politique monétaire ultra-accommodante pendant encore plusieurs mois, voire plusieurs années.

Les inquiétudes liées à la pandémie, au rythme des livraisons de vaccins mais aussi au niveau élevé des valorisations de sociétés, notamment dans les mastodontes technologiques de Wall Street, alimentent la nervosité du marché.

De nombreux indicateurs économiques sont attendus dans la journée dont l'inflation allemande en janvier et la première estimation du produit intérieur brut (PIB) américain au quatrième trimestre.

Wall Street plombée par les perspectives de l’économie américaine

Wall Street a fini en baisse, les résultats n'ayant guère rassuré les investisseurs pas plus que la prudence exprimée par Jerome Powell, le président de la Fed, quant aux perspectives à court terme de l'économie américaine.

Si les résultats de sociétés sont pour l'instant globalement meilleurs qu'attendu, ils sont loin de clore le débat sur les niveaux de valorisation des actions en Europe et surtout aux Etats-Unis, certains observateurs continuant de redouter une correction.

Comme attendu, la Réserve fédérale a laissé son principal taux d'intérêt et le montant de ses achats de titres inchangés, tout en réaffirmant qu'elle était prête à renforcer si nécessaire son soutien à la reprise économique.

Elle maintient l'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") entre zéro et 0,25%, son plus bas niveau historique, et elle va poursuivre ses achats de titres sur les marchés au rythme de 120 milliards de dollars (99,2 milliards d'euros) par mois.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 2,05% à 30 303,17 points. Le Nasdaq a cédé 2,61% et le S&P-500a perdu 2,57%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex :

L'aversion pour le risque profite au dollar dont l'indice qui mesure ses variations contre un panier de devises de référence avance de 0,1% après avoir atteint un pic de dix jours la veille.

L'euro, lui, parvient à se stabiliser à 1,21 dollar mais reste affecté notamment par les commentaires mercredi d'un membre de la Banque centrale européenne selon lequel une baisse du taux de dépôt serait possible si nécessaire.

Pétrole :

Le marché pétrolier est en recul en raison de nouvelles inquiétudes concernant l'affaiblissement de la demande avec les restrictions sur les voyages, des polémiques sur les vaccins et la hausse du dollar.

GRAPHIQUE DU JOUR –BTC/USD : une pression vendeuse

Le Bitcoin se trouve à la croisée des chemins, le dernier rempart pour éviter une profonde correction encaisse le choc mais la pression vendeuse reste présente. Le BTC est venu prendre appui sur la zone des 30 000$ et la moyenne mobile 50 périodes arrive aussi en soutien.

Toutefois à court terme, la dynamique est baissière depuis les 40 000$, ainsi une clôture de bougie sous la MM 50 périodes ne serait pas de bon augure. Le marché risquerait de poursuivre sa dégringolade en direction des 24 080$ puis vers 22 000$.

Si les acheteurs veulent se manifester et éviter que le marché ne s’enfonce, c’est maintenant ! Un rebond sur les 30 000$ accompagné d’une reprise au-dessus des 33 850$ permettrait de reprendre de la hauteur afin d’éviter le pire. De ce fait, les prochains jours vont donc être décisifs pour l’actif.

