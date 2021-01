Bourse : réunion de la Fed – Gold : le cours de l’or reste bloqué sous les 1 850$

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes se montrent prudentes avant la Fed

Wall Street dans l’attente de s annonces la Fed

Graphique du jour – XAU/ USD : le métal jaune bat de l’aile

Les Bourses européennes cèdent du terrain en début de séance mercredi, la prudence s'imposant avant les annonces de la Réserve fédérale et une nouvelle série de résultats de sociétés.

La Réserve fédérale ne devrait rien annoncer de nouveau mais les marchés attendent ses commentaires sur la conjoncture économique et l'inflation.

En Europe, avec le durcissement des mesures de confinement, le moral des ménages en Allemagne a reculé pour un quatrième mois consécutif à l'approche de février, son indice calculé par l'institut GfK ressortant à -15,6 contre -7,5 en janvier et -7,9 pour le consensus, et en France, l'indice Insee a également baissé plus que prévu.

Wall Street dans l’attente des annonces de la Fed

Wall Street a fini en baisse mardi, alors que les investisseurs digéraient un lot de résultats d'entreprises, tandis qu'une annonce de la Réserve fédérale attendue ce mercredi a contribué à limiter les échanges.

Le coronavirus reste la préoccupation première des investisseurs mais la semaine est aussi animée par de multiples publications de résultats. Les investisseurs suivront ce mercredi entre autres ceux de Boeing avant l'ouverture de Wall Street et surtout ceux de Tesla, Apple et Facebook après la clôture américaine.

Sur les 84 sociétés du S&P-500 qui ont annoncé leur résultats, 86,9% ont dépassé les attentes des analystes, selon les données de Refinitiv.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,07% à 30 937,04 points. Le Nasdaq a cédé 0,15% et le S&P-500a perdu 0,15%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Pétrole :

Les prix du pétrole sont en hausse après l'annonce d'une baisse inattendue de 5,3 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière et du plus faible nombre de nouveaux cas de contamination par le COVID-19 en plus de deux semaines en Chine, ce qui renforce l'espoir d'une reprise de la demande.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR –XAU/USD : le métal jaune bat de l’aile

La remontée des taux et la récente hausse du dollar pénalisent le cours de l’or à court terme. Depuis le mois d’août, le métal jaune a entamé une dynamique baissière, toutefois les prix sont enfermés dans canal. Malgré un premier échec lors de la sortie des 1 900$ accompagné d’un « Bull Trap », le marché a finalement réintégré son canal.

Pour l’instant, l’once d’or teste le support à 1 850$ couplé à la moyenne mobile 200 périodes. Ainsi, une nouvelle incursion sous ce niveau ne serait pas de bon augure pour la suite, nous pourrions assister à un repli en direction des 1 790$. Seul un franchissement des 1 875$ permettrait de donner un nouveau souffle afin d’enclencher un redémarrage haussier. La dynamique de long terme étant haussière, les acheteurs doivent rapidement se manifester pour reconquérir les anciens plus hauts historiques. De ce fait, une clôture hebdomadaire au-dessus des 1 905$ renforcerait le scénario haussier.

Twitter @Joris Zanna

