Bourse : la pandémie inquiète – Gold : le cours de l’or tente de rebondir sur le niveau des 1 850$

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes cèdent du terrain

Wall Street recule après les chiffres des inscriptions au chômage

Graphique du jour – Gold : un double niveau de support

Les Bourses européennes sont orientées à la baisse ce vendredi, l'espoir placé dans la relance aux Etats-Unis laissant la place aux interrogations après la présentation du plan de Joe Biden tandis que les dernières nouvelles de la pandémie de coronavirus pèsent sur le moral des investisseurs.

Joe Biden a dévoilé jeudi soir un plan de soutien à l'économie de 1.900 milliards de dollars, soit 415 milliards de dollars destinés à renforcer la lutte et la vaccination contre le COVID-19, environ 1.000 milliards d'aides directes aux ménages et 440 milliards d'aides aux petites entreprises et aux collectivités locales.

Le montant du plan se situe dans le haut de la fourchette des estimations qui circulaient ces derniers jours mais sa présentation suscite un mouvement de prises de bénéfice, classique sur les marchés après ce genre d'événements largement anticipés.

La baisse s'explique aussi par les dernières données confirmant l'accélération de la pandémie de coronavirus dans plusieurs régions du monde : en Chine, le nombre quotidien de nouveaux cas est au plus haut depuis mars, l'Allemagne a franchi le seuil des deux millions de cas et celui des 45.000 décès, tandis que la France se prépare à l'extension au niveau national d'un couvre-feu à 18h00 dès samedi.

Wall Street recule après les chiffres des inscriptions au chômage

Wall Street a fini en baisse après l'annonce d'une nouvelle hausse des demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis.

Le plan de relance prévue par Joe Biden montre la nécessité d’avoir de nouvelles aides pour le pays. Les chiffres des inscriptions au chômage évoluent en hausse bien plus marquée qu'attendu la semaine dernière à 965.000, leur plus haut niveau depuis le mois d'août.

Face à la crise économique provoquée par la pandémie, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a estimé jeudi qu'aucun relèvement des taux n'était à prévoir dans un avenir proche et réfuté l'idée que la Fed pourrait bientôt revoir à la baisse son programme de rachats de titres.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,22% à 31 991,52 points. Le Nasdaq a reculé de 0,12% et le S&P-500a cédé 0,38%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex :

Le dollar tente de poursuivre son rebond face aux autres grandes devises mais il a connu un début de séance hésitant après les déclarations jeudi de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui laissent clairement entendre que la banque centrale américaine est très loin d'envisager une remontée des taux et une diminution de ses achats d'obligations.

La livre sterling baisse après l'estimation du produit intérieur brut (PIB) britannique pour novembre, en contraction pour la première fois depuis avril.

Pétrole :

Le marché pétrolier continue de souffrir de la dégradation de la situation sanitaire en Chine, deuxième consommateur mondial, et de la nette remontée des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Gold : un double niveau de support

Le cours de l’or bat de l’aile, la récente remontée du billet vert et des rendements obligataires américains pénalise le métal jaune à court terme. Toutefois, les prix travaillent actuellement le support des 1 850$ couplé à la moyenne mobile 200 périodes.

Le marché est aussi compressé par la moyenne mobile 50 périodes vers 1 865$, ainsi la sortie de cette phase de congestion devrait conduire à un prochain mouvement directionnel. Bien entendu, pour reprendre de la hauteur l’once d’or devra s’affranchir de la borne haute de son canal, cela ouvrirait la voie à une reprise en direction des 1 905$ puis des 1 960$.

En revanche si le support des 1 850$ cède sous la pression vendeuse, nous pourrions assister à un retour vers le seuil des 1 790$.

