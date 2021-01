Bourse : plan de relance américain – GBP/USD : la prochaine cible se trouve à 1,3900$

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes restent optimistes

Wall Street fragilisée par la procédure d’impeachment

Graphique du jour – GBP/USD : un élargissement ascendant

Les Bourses européennes sont en légère hausse ce jeudi dans l'attente de la présentation du futur plan de relance américain pour le président élu Joe Biden.

La tendance de marché reste dictée par l'actualité américaine avec la présentation ce jeudi par Joe Biden d'un plan de relance ambitieux qui devrait avoisiner les 2.000 milliards de dollars et inclure l'envoi de chèques aux ménages et des financements aux Etats et aux collectivités locales.

Si les Etats-Unis s'apprêtent à doper l'aide budgétaire face à l'impact de la crise sanitaire, les investisseurs se demandent si dans le même temps la Réserve fédérale n'envisage pas de son côté de réduire la voilure sur les rachats d'actifs.

Dans ce contexte, le marché suivra avec attention les propos de Jerome Powell, le président de la Fed. La séance sera animée entre autres par les inscriptions au chômage aux Etats-Unis, et la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Wall Street fragilisée par la procédure d’impeachment

Wall Street a fini en ordre dispersé, mercredi, les investisseurs préférant adopter une attitude attentiste alors que les débats concernant la procédure d'"impeachment" visant le président américain Donald Trump débutaient au Congrès.

Une semaine après l'irruption au Capitole de partisans de Donald Trump, la Chambre américaine des représentants a approuvé mercredi sa mise en accusation pour "incitation à l'insurrection", lors d'un discours prononcé avant les violences.

Certains investisseurs redoutent qu'une procédure d'"impeachment" retarde la mise en place du plan de relance prévu pour pallier aux effets de la pandémie de coronavirus.

Les marchés attendent par ailleurs le coup d'envoi de la saison des résultats, qui sera donné vendredi par plusieurs grandes banques et mettra à l'épreuve les valorisations élevées atteintes par les actions.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,03% à 31 060,47 points. Le Nasdaq a pris 0,43% et le S&P-500a avancé de 0,23%.

Forex :

Sur le marché des changes, le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence et l'euro évolue autour de 1,216

Pétrole :

Les prix pétroliers sont en petite hausse grâce à la diminution des stocks de brut américain pour une cinquième semaine consécutive et au niveau record des importations du brut en Chine en 2020 mais la hausse des cas de COVID dans le monde limite toutefois les gains.

D'après les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie, les stocks ont baissé de 3,2 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une baisse attendue de 2,3 millions par le consensus Reuters.

GRAPHIQUE DU JOUR –GBP/USD : un élargissement ascendant

La livre sterling progresse face au dollar américain et les cours évoluent à l’intérieur d’un élargissement ascendant. Pour le moment, la dynamique reste haussière, le marché travaille une résistance à 1,3680$, ainsi la cassure devrait conduire à une nouvelle accélération pour rejoindre le prochain niveau à 1,3900$.

Les perspectives actuelles sont favorables à une poursuite de la tendance pour les jours à venir. Un retracement sur le niveau de support à 1,3460$ est envisageable, toutefois nous estimons que le GBP/USD a les capacités d’inscrire de nouveaux plus hauts.

