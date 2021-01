Bourse: climat politique tendu - USD/CAD: le dollar us poursuit sa dégringolade

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS:

Les Bourses européennes quasi stable

Wall Street attend la période des résultats

Graphique du jour – USD/CAD : un biseau descendant

Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse mardi, l'évolution de la pandémie et le climat politique aux Etats-Unis incitant à la prudence malgré l'attente d'une relance budgétaire massive de la part de la future administration de Joe Biden.

La tendance de fond reste soutenue par les espoirs d'un soutien budgétaire et monétaire important aux Etats-Unis mais la situation sanitaire et économique actuelle reste préoccupante.

La Chine a recensé 115 cas supplémentaires de COVID-19 au cours des vingt-quatre dernières heures, contre 55 un jour plus tôt, ce qui constitue un record quotidien depuis plus de cinq mois.

L'Allemagne, qui pourrait décider dans la journée de renforcer les contrôles aux frontières, ne pourra pas lever dès le début du mois de février toutes les restrictions mises en place, a fait savoir le ministre de la Santé.

Wall Street attend la période des résultats

Wall Street a fini mardi en hausse, les investisseurs attendent la période des résultats et surveillent les conséquences politiques des violences commises la semaine dernière au Capitole par des partisans de Donald Trump.

Alors que les démocrates s'apprêtent à voter la mise en accusation du président sortant pour avoir incité ses partisans à marcher sur le Capitole, Donald Trump a nié mardi avoir commis le moindre acte répréhensible, affirmant que le discours qu'il a prononcé auparavant était "tout à fait appropriés".

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,29% à 31 097,97 points. Le Nasdaq a cédé 1,25% et le S&P-500a reculé de 0,66%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex :

La livre sterling progresse contre le billet vert et l'euro, soutenue par les déclarations d'Andrew Bailey, le gouverneur de la BoE, semblant écarter le recours aux taux négatifs, qui pourrait entre autres nuire aux banques.

Pétrole :

Les cours du pétrole ont réduit leurs gains mais restent proches de leurs plus hauts depuis près d'un an, l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis supplantant les craintes autour de la demande.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – USD/CAD : un biseau descendant

Le dollar continue de se déprécier face au dollar canadien, en même temps la hausse du pétrole pénalise le billet vert.

Graphiquement, les prix évoluent à l’intérieur d’un biseau descendant, ainsi la sortie par le haut permettrait à l’USD/CAD de reprendre des couleurs. Le franchissement des 1.2800 devrait conduire à une accélération en direction des 1,3000 puis vers la moyenne mobiles 200 périodes à 1,3200.

Toutefois, a court terme nous estimons que la paire risque de poursuivre sa chute en direction du support à 1,2545$ avant de rebondir pour finalement sortir du biseau descendant.

Twitter @Joris Zanna

