Indices : la prudence domine sur les marchés – Nasdaq 100 : l’indice déclenche un signal baissier

Les Bourses européennes impactées par les mesures de restrictions

Wall Street termine en nette baisse

Graphique du jour – Nasdaq 100 : un e divergence baissière

LesBourses européennes évoluent en ordre dispersé mardi en début de séance, la hausse des secteurs de la distribution et du pétrole soutenant notamment la place londonienne en dépit de l'annonce d'un nouveau confinement national au Royaume-Uni.

La propagation du Covid-19 en Europe entraîne de nouvelles mesures de restrictions. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi soir le reconfinement total de l'Angleterre, avec fermeture des écoles, jusqu'à la mi-février, tandis que la prolongation des mesures en Allemagne est discutée mardi.

Les investisseurs restent néanmoins confiants grâce aux campagnes de vaccination mises en œuvre, qui permettent de se projeter au-delà de ce nouveau coup d'arrêt.

Wall Street a commencé l'année par une séance de baisse prononcée malgré des records atteints dans les premiers échanges, la prudence l'ayant emporté à la veille de deux élections sénatoriales en Géorgie qui décideront des marges de manœuvre du président américain élu Joe Biden, sur fond d'inquiétudes persistantes liées à l'épidémie de COVID-19.

Wall Street avait pourtant ouvert en hausse, dans le prolongement d'une fin d'année 2020 portée par les espoirs de voir les campagnes de vaccination contre le coronavirus favoriser la reprise économique et la croissance des bénéfices des sociétés cotées.

La bataille sénatoriale en Géorgie pèse sur les marchés et c'est là que résident les incertitudes des investisseurs. Les deux sièges attribués ce mardi détermineront la majorité au Sénat des Etats-Unis et influeront sur la capacité de Joe Biden à mettre en œuvre ses projets en termes de fiscalité et de relance économique.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 1,25% à 30 223,89 points. Le Nasdaq a cédé 1,47% et le S&P-500a reculé de 1,48%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

En dépit du regain de prudence, le dollar recule face à un panier de devises de référence après la fixation du taux pivot du yuan par la banque centrale chinoise à 6.4760 pour un dollar, soit 1% de plus que la précédente fixation.

Cette décision a alimenté l'appétit pour les devises les plus risquées. Le dollar australien, considéré comme un baromètre du risque qui tend habituellement à suivre le yuan, progresse de 0,74%, non loin d'un plus haut de deux ans et demi touché le dernier jour de 2020.

Pétrole

Les cours du brut se stabilisent dans l'attente de la reprise desdiscussions au sein du groupe Opep+ sur le niveau de production pour le mois defévrier après des négociations infructueuses la veille.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Nasdaq 100 : une divergence baissière

Graphiquement, le Nasdaq 100 affiche plusieurs signaux vendeurs à court terme. Tout d’abord, la séance de la veille se caractérise par un avalement baissier, ainsi nous pourrions assister à un repli vers le niveau de support à 12 075 points pour venir prendre appui sur la moyenne mobile 50 périodes.

Ensuite, les prix avec l’indicateur RSI ont validé une divergence baissière. De ce fait, les vendeurs pourraient tenter de prendre l’ascendant psychologique dans les séances à venir. Bien entendu, la dynamique de fond reste haussière mais l’indice a aussi besoin de respirer pour aller de l’avant.

