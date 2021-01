Indices : un démarrage en fanfare – BTC/USD : le Bitcoin entame une profonde correction

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS:

LesBourses européennes ont ouvert en hausse lundi, un indicateur chinois jugé positif et l'optimisme sur les campagnes de vaccination contre le COVID-19 relançant les actions pour la première séance de l'année.

Le mois de janvier est une période jugée stratégique pour les marchés d'actions, car la tendance détermine, dans 75% des cas, l'évolution des Bourses sur l'ensemble de l'exercice.

Les stratèges se disent néanmoins optimistes pour l'exercice 2021, une année qui devrait être marquée par le retour de la croissance économique avec un rebond du PIB mondial attendu à plus de 5%.

Selon les analystes de BofA, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains et véritable locomotive des marchés mondiaux - pourrait ainsi dépasser le seuil des 3800 points dès le début d'année, avant de franchir ensuite le cap des 4000 points.

Outre les indicateurs économiques, l'actualité reste toujours dominée par l'évolution de la pandémie de COVID-19. Plusieurs pays du monde, de la Norvège à la Corée du Sud, ont décidé de durcir leurs restrictions afin de lutter contre l'épidémie et le Japon envisage de déclarer l'état d'urgence dans sa capitale.

Alors qu'en France, le gouvernement entend accélérer la campagne vaccinale après des critiques sur un démarrage jugé poussif, la Grande-Bretagne est devenue ce lundi le premier pays au monde à déployer le vaccin contre le COVID-19 du groupe pharmaceutique AstraZeneca et de l'université d'Oxford.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Sur le marché des changes, le dollar poursuit sur la même tendance qu'en 2020 et recule de 0,37% face à un panier de devises de référence, toujours pénalisé par le regain d'appétit pour les actifs plus risqués et la perspective d'un creusement des déficits aux Etats-Unis.

Pétrole

Sur le marché pétrolier, les cours évoluent à des plus hauts d'environ dix mois, portés par la perspective d'un maintien par l'Opep et ses alliés de la production à ses niveaux actuels en février à l'issue de la réunion de ce lundi.

Le Brent de la Mer du nord gagne 2,32% à 53 dollars le baril et le brut léger américain WTI 2% à 49,49.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –BTC/USD : FOMO

Le Bitcoin s’est enflammé ce week-end atteignant ainsi les 34 800$, toutefois les arbres ne montent pas jusqu’au ciel. Cette ascension verticale depuis plusieurs semaines invite à la prudence. Nous assistons à un « FOMO » et les investisseurs courent après le BTC dans la peur de rater une opportunité.

Certes la dynamique est haussière et le flux impulsif mais une tendance saine s’établit avec des creux et des sommets de marché. Pour le moment, nous n’avons aucun repli ni correction profonde. De ce fait, la prudence est de mise, les excès engendrent souvent des excès, ainsi le Bitcoin risque de retracer une partie de la hausse afin de reprendre son souffle.

Nous estimons qu’un mouvement correctif vers les 26 000$ puis 24 000$ est envisageable avant de repartir de plus belle.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

