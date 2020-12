Indices : records à Wall Street – BTC/USD : le Bitcoin s’envole

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes temporisent

Wall Street à des niveaux record

Graphique du jour – BTC / USD : un breakout

LesBourses européennes varient peu vendredi à l'ouverture après deux séances de hausse, les marchés actions s'accordant une pause après avoir salué les avancées vers un nouveau plan de relance budgétaire aux Etats-Unis et la promesse de la Réserve fédérale de demeurer durablement accommodante.

Le climat général demeure favorable au marché grâce notamment au lancement dans plusieurs pays des campagnes de vaccination contre le coronavirus qui laissent entrevoir une sortie prochaine de la crise sanitaire.

Des incertitudes demeurent cependant, comme sur le front des négociations entre Londres et Bruxelles sur l'après-Brexit qui doivent reprendre dans la journée, et certains indicateurs économiques ne sont pas rassurants.

Les trois grands indices de la Bourse de New York ont inscrit de nouveaux plus hauts jeudi, portée par la perspective de plus en plus nette d'un accord au Congrès sur un plan de relance susceptible de soutenir une reprise économique toujours fragile.

A la suite de la promesse renouvelée de la Réserve fédérale de maintenir longtemps encore ses injections de liquidités dans l'économie et sur les marchés, les investisseurs ont ainsi salué les dernières déclarations encourageantes de responsables du Congrès sur le projet de plan de relance de 900 milliards de dollars (736 milliards d'euros) dont discutent républicains et démocrates.

Un compromis entre les deux camps serait d'autant mieux accueilli que la conjoncture économique aux Etats-Unis continue de se dégrader : les inscriptions au chômage ont enregistré une hausse inattendue la semaine dernière à 885.000 et l'indice d'activité "Philly Fed" a rechuté à 11,1 pour le mois de décembre après 26,3 en novembre.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,49% à 30 303,37 points. Le Nasdaq a pris 0,84% et le S&P-500a avancé de 0,58%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Sur le front des devises, l'indice qui mesure le dollar face à un panier de référence remonte de 0,15% après être tombé jeudi sous le seuil de 90 pour la première fois depuis deux ans et demi.

L'euro recule un peu en parallèle, autour de 1,226 dollar, après avoir atteint jeudi un pic de deux ans et demi à 1,2273.

Le yen progresse légèrement de son côté après les annonces sans surprise de la Banque du Japon, qui a maintenu sa politique monétaire inchangée et prolongé de six mois une série de mesures destinées à faciliter l'accès des entreprises au financement.

Pétrole

Les deux contrats de référence sur le brut reculent légèrement après avoir nettement progressé depuis le début de la semaine sur des espoirs d'une reprise de la demande mondiale.

Le Bitcoin réalise une année magnifique avec une hausse d’environ 220% depuis le mois de janvier. Sur ce graphique à l’échelle logarithmique, force est de constater que la cryptomonnaie vient de déclencher un « breakout » de long terme en franchissant ses anciens plus hauts.

Par le passé, cette cassure avait propulsé le BTC vers de nouveaux sommets historiques. Ainsi, la configuration technique actuelle plaide pour une nouvelle vague de hausse dans les mois à venir.

Difficile déterminer un objectif, le Bitcoin est un actif qui prend à contre-pied bon nombre d’investisseurs. Le plus simple est d’accompagnée la tendance tant que le flux ne s’essouffle pas, et surtout ne pas tomber dans l’euphorie à l’approche du FOMO.

Les corrections et les replis de marché sont nécessaires afin de construire une tendance saine.

