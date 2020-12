Indices: campagne de vaccination – ETH/USD: l’Ethereum reprend son souffle

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes rassurées par le vaccin et le Brexit

Wall Street se stabilise malgré le vaccin

Graphique du jour – ETH/ USD : un triangle ascendant

Les Bourses européennes rassurées par le vaccin et le Brexit

Les principales Bourses européennes ont terminé en hausse lundi après le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus aux Etats-Unis et la prolongation des discussions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur l'après-Brexit, deux facteurs qui font aussi baisser le dollar et remonter les rendements obligataires.

Les marchés apprécient la nouvelle prolongation des discussions commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui éloigne de nouveau, ne serait-ce que temporairement, le risque d'un "no deal" à la fin de la période de transition, le 31 décembre, considéré comme le pire des scénarios.

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur les actions Recevoir mon guide

Wall Street se stabilise malgré le vaccin

Wall Street a commencé la semaine par une séance mitigée lundi, le début de la campagne de vaccination contre le COVID-19 aux Etats-Unis n'ayant pas suffi à soutenir durablement la tendance alors que les grands indices évoluent déjà à des niveaux record.

La campagne de vaccination contre le COVID-19 a commencé hier aux Etats-Unis, où des hôpitaux ont commencé à administrer des premières doses du vaccin développé par l'alliance Pfizer-BioNTech, moins de 72 heures après le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA).

Même si le marché dans sa globalité est optimiste et confiant avec l'arrivée du vaccin, les investisseurs prennent conscience que cette distribution ne va pas être un remède miracle.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,62% à 30 173,88 points. Le Nasdaq a pris 0,50% et le S&P-500a cédé 0,44%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Le regain d'intérêt généralisé pour les actifs plus risqués détourne les investisseurs du dollar, qui abandonne 0,23% face à un panier de devises de référence. L'indice dollar a touché en séance un nouveau plus bas de plus de deux ans et demi.

La livre sterling, elle, profite du soulagement provoqué par la poursuite des discussions entre Londres et Bruxelles.

Pétrole

Le pétrole reste bien orienté grâce aux dernières nouvelles sur les vaccins mais aussi à l'annonce d'une explosion suspecte sur un tanker à Djeddah, en Arabie saoudite. Toutefois, les marchés ont été rattrapés par les craintes de surproduction après l'annonce d'une augmentation des pompages de la Libye.

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur Le pétrole Recevoir mon guide

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – ETH/USD : un triangle ascendant

A court terme, l’Ethereum marque une pause après une belle envolée au mois de novembre. Depuis plusieurs semaines, les prix consolident à l’intérieur d’un triangle ascendant, ainsi la sortie devrait donner le tempo pour la suite.

Le franchissement de la résistance à 622$ pourrait conduire à une nouvelle vague haussière en direction des 800$. En revanche, si le support des 560$ venait à céder sous la pression vendeuse, alors le marché risquerait de corriger vers le niveau des 480$.

Néanmoins, la dynamique de fond étant haussière, la configuration plaide pour une poursuite du flux dans les semaines à venir.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR VOUS AIDER À EXPLOITER LES MARCHÉS

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE