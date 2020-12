Indices : mesures de relance et Brexit – XAG/USD : l’argent métal entame une consolidation

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé mercredi, prises entre l'optimisme entraîné par les annonces liées aux vaccins anti-coronavirus, le plan de relance américain et le regain de prudence provoqué par l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations liées au Brexit.

L'attention des investisseurs est tournée vers Bruxelles, où Boris Johnson et Ursula von der Leyen doivent se retrouver pour tenter de lever les obstacles à un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Plusieurs nouvelles positives liées aux vaccins de Johnson & Johnson, d'AstraZeneca et de Pfizer-BioNTech ont soutenu les marchés mondiaux ce mercredi. La dernière en date concerne d'ailleurs le duo américaino-allemand qui a reçu ce mercredi le feu vert du Canada pour l'utilisation de son vaccin contre le COVID-19.

Les investisseurs reprennent par ailleurs espoir dans un accord politique sur un plan de relance aux Etats-Unis, l'administration Trump ayant proposé un projet d'un montant de 916 milliards de dollars (756 milliards d'euros) pour amortir l'impact de la crise sanitaire.

Wall Street s'est repliée mercredi au lendemain de records pour le Nasdaq et le S&P 500, dans un marché frustré par l'impasse des négociations sur de nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis.

A l'approche des fêtes de fin d'année, l'adoption d'aides budgétaires pour les foyers et entreprises les plus durement frappés par la crise liée au coronavirus reste hautement incertaine. Trois textes différents sont sur la table, dont une proposition récente de la Maison Blanche, mais aucun n'emporte l'adhésion des parlementaires républicains et démocrates.

Plusieurs grands noms de la tech ont enregistré des pertes importantes mercredi, dont Amazon (-2,30%), Alphabet (-1,85%) et Apple (-2,09%). Facebook (-1,93%) a aussi baissé, par ailleurs lesté par des accusations de plusieurs autorités américaines selon lesquelles le géant californien s'est livré à des pratiques anticoncurrentielles lors de l'acquisition de plusieurs services phares, dont WhatsApp ou Instagram.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,35% à 30 068,81 points. Le Nasdaq a cédé 1,94% et le S&P-500a reculé de 0,79%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Sur le marché des changes, le dollar regagne du terrain face à un panier de devises internationales après avoir évolué en baisse une bonne partie de la journée et l'euro cède 0,21% à 1,2075 dollars.

La livre sterling, elle, réduit ses gains face au billet vert et à la monnaie unique, les opérateurs faisant preuve de prudence avec les négociations autour du Brexit.

Pétrole

Les cours pétroliers sont passés dans le rouge après l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) américaine d'une hausse surprise et d'une ampleur spectaculaire des stocks de la semaine dernière en augmentant de plus de 15 millions de barils, a annoncé mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

L’argent métal tente de reprendre du poil de la bête, les résultats favorables des vaccins ont chahutés l’ensemble des métaux précieux. Graphiquement, le marché se stabilise à l’intérieur d’un range entre 25,60$ et 21,90$.

A court terme, les traders adopteront une stratégie de « Ping-Pong » entre les deux bornes en attendant la cassure qui devrait donner le tempo pour la suite.

Une sortie par le haut ouvrirait la voie à une reprise haussière en direction la prochaine résistance vers 28,00. Par ailleurs, le franchissement de cette zone enverra un puissant signal haussier aux investisseurs. Néanmoins, si le support des 21,90$ est amené à céder sous la pression vendeuse, alors le Silver risque de poursuivre sa dégringolade vers la moyenne mobile 200 périodes à 21,00$.

