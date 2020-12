Indices: la prudence est de mise – USD/CAD : le dollar tente de rebondir

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes évoluent en baisse en début de séance lundi, les investisseurs privilégiant les prises de bénéfices face aux incertitudes multiples du moment, sur l'évolution de la pandémie, l'après-Brexit ou les tensions récurrentes entre les Etats-Unis et la Chine.

Le rythme toujours élevé des contaminations par le coronavirus dans de nombreux pays reste préoccupant : en Californie, plus de 23 millions de personnes sont concernées par un durcissement des mesures de confinement, en Corée du Sud, un responsable des services de santé dit craindre un "effondrement" du système hospitalier et en France, la baisse des cas de contamination ralentit, ce qui pourrait compromettre les prochaines étapes du déconfinement.

L'après-Brexit continue aussi de préoccuper les investisseurs, Londres et Bruxelles ayant prolongé leurs discussions sur les trois grands dossiers qui continuent d'empêcher la conclusion d'un accord global : la pêche, les règles d'une concurrence juste et le mécanisme de règlement des litiges.

La prudence pourrait persister en attendant les décisions de la Banque centrale européenne jeudi, qui devraient amplifier et prolonger son soutien à l'économie, via le programme d'achats de titres PEPP et les prêts de liquidités aux banques.

Wall Street espère de nouvelles aides

Wall Street a fini la semaine en hausse de 0,83% et à des niveaux records, les chiffres inférieurs aux attentes de l'emploi aux Etats-Unis ayant renforcé la probabilité de nouvelles mesures de relance et donc l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.

Le département américain du Travail a fait état de 245.000 créations d'emplois le mois dernier, chiffre le plus faible depuis mai, alors que le consensus Reuters était de 469.000. Pour beaucoup d'investisseurs, cette déception, en confirmant que la reprise économique marque le pas, plaide en faveur de l'adoption rapide de nouvelles mesures de soutien à l'activité et à l'emploi.

La mauvaise nouvelle de l'aggravation de la situation de l'emploi est potentiellement une bonne nouvelle pour les investisseurs car cela signifie que le projet de loi de relance est beaucoup plus susceptible d'être adopté dans un laps de temps assez court.

Ce scénario est jugé d'autant plus crédible que des progrès ont été évoqués au Congrès dans les discussions sur un plan de relance de 908 milliards de dollars.

Joe Biden, qui prendra ses fonctions de président des Etats-Unis le 20 janvier, a par ailleurs annoncé son intention de proposer dès le mois prochain un nouveau plan de relance de plusieurs centaines de milliards de dollars.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,83% à 30 218,26 points. Le Nasdaq a pris de 0,70% et le S&P-500a avancé de 0,88%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Le dollar est l'autre grand bénéficiaire du repli sur les valeurs refuges : l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence, tombé la semaine dernière à son plus bas niveau depuis plus de deux ans et demi, regagne 0,41%.

La livre sterling, elle, souffre une nouvelle fois des craintes d'un échec des discussions entre Londres et Bruxelles : elle perd plus de 1% face au billet vert comme face à la monnaie unique.

Pétrole

Les cours du pétrole s'éloignent des plus hauts de neuf mois touchés avant le week-end, l'actualité des dernières heures, sur le reconfinement partiel en Californie ou les tensions USA-Chine, incitant aux prises de profit.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – USD/CAD : un support hebdomadaire

Le dollar US creuse ses pertes face au dollar canadien. Les différentes mesures de relance pour soutenir l’économie américaine et la hausse du pétrole fragilisent le billet vert.

L’USD/CAD a entamé un véritable plongeon depuis son niveau des 1,4670 du mois de mars. Toutefois, la paire tente de déclencher un rebond technique sur le support des 1,2800. Si les acheteurs défendent ce niveau, nous pourrions assister à un retour vers les 1,2960 avant une reprise de la baisse.

Nous estimons que la dynamique est fortement baissière et en l’absence de catalyseurs, le marché risque d’accentuer sa dégringolade pour venir chercher les 1.2550 à moyen terme.

