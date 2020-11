Indices : les actions se stabilisent – BTC/USD : le Bitcoin entame une purge

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont fini dans le désordre mercredi, les investisseurs reprenant leur souffle après plusieurs indicateurs mitigés au lendemain d'une séance de hausse portée par la diminution des craintes sur la transition à la Maison blanche et les espoirs de vaccins.

Plusieurs pays européens prévoient d'assouplir leurs restrictions sanitaires à l'approche des fêtes de fin d'année. En France, Emmanuel Macron a annoncé un allègement en trois étapes des mesures de confinement avec la réouverture des commerces dès samedi et un début de la campagne de vaccination envisageable à partir de fin décembre.

Selon une série d'enquêtes de Reuters, les Bourses mondiales devraient continuer de monter pendant au moins six mois grâce aux politiques des banques centrales et au déploiement de vaccins ; le S&P-500 devant gagner autour de 9% d'ici la fin 2021 pour atteindre 3.900 points et le Stoxx 600 est attendu à 430 points à la même échéance, soit une hausse de 10% par rapport à ses niveaux actuels.

La séance s'annonce relativement calme ce jeudi avec la fermeture des marchés américains en raison de la fête de Thanksgiving. En Europe, les investisseurs seront attentifs au compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

Wall Street hésite avant Thanksgiving

Wall Street a fini dans le désordre mercredi, les investisseurs accueillant avec scepticisme les mauvais indicateurs publiés dans la journée sur le front de l'emploi, les restrictions visant à freiner l'épidémie de COVID-19 ayant accéléré les licenciements et sapé la reprise du marché du travail.

Les investisseurs américains digéraient une série d'indicateurs contrastés parmi lesquels les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ont à nouveau progressé sur fond de résurgence de l'épidémie, tandis que les commandes de biens durables et les dépenses de consommation des ménages ont elles augmenté plus que prévu.

Les marchés ont réagi modérément aux "minutes" de la Réserve fédérale, de nombreux investisseurs s'attendant avant leur publication à ce que la Fed annonce à l'issue de sa dernière réunion de l'année qu'elle augmente le montant de ses rachats d'obligations d'Etat ou qu'elle en ajuste les maturités.

Les marchés actions seront fermés jeudi aux Etats-Unis où l'on célèbre la fête de Thanksgiving.

Par conséquent, le Dow Jones, a cédé 0,58% à 29 872,47 points. Le Nasdaq a avancé de 0,47% et le S&P-500a perdu 0,16%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Le dollar est quasi stable face aux autres grandes devises tandis que l'euro remonte autour de 1,1925 après un nouveau pic de près de trois mois à 1,1940.

Le climat général reste défavorable au billet vert, entre regain d'appétit pour les actifs plus risqués et indicateurs économiques en demi-teinte aux Etats-Unis, qui plaident pour des soutiens monétaires et budgétaires supplémentaires.

Pétrole

Après quatre séances consécutives de hausse, le marché pétrolier se replie ce jeudi, en dépit de l'annonce d'une baisse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis.

Le Brent abandonne 1,42% à 47,92 dollars le baril et le brut léger américain 1,44% à 45,05 dollars.L'un et l'autre avaient auparavant gagné près de 9% depuis le début de la semaine.

GRAPHIQUE DU JOUR –BTC/USD : une correction légitime

Le Bitcoin est tombé sous la barre des 17000$, une forte baisse de près de 2000$ par rapport à son sommet quotidien. L’actif entame un mouvement correctif après une hausse fulgurante et sans faille. Généralement, les arbres ne montent pas jusqu’au ciel et cette ascension parabolique sans aucun repli ne permet pas de construire une tendance saine. De ce fait, il est nécessaire d’avoir une phase de respiration, les marchés ne grimpent pas à la verticale ! Nous étions dans une phase euphorique et les excès engendrent des excès en Bourse.

Pour le moment, nous assistons à une correction, le niveau des 17 250$ joue parfaitement son rôle de support. Toutefois, en cas d’incursion sous ce seuil, la baisse pourrait s’accentuer en direction des 15 800$ puis 15 000$. En revanche malgré cette violente secousse, la dynamique de fond reste haussière, ainsi cette purge devrait permettre de repartir de plus belle quand le marché se sera stabilisé.

