Indices : vaccin et Janet Yellen – Gold (XAU/USD) : l’once d’or dégringole

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes en hausse le risque politique recule

Wall Street dopé par les vaccins et Janet Yellen

Graphique du jour – Gold : le prochain support clé se trouve à 1 800$

Les Bourses européennes en hausse le risque politique recule

Les Bourses européennes sont en hausse ce mardi dans les premiers échanges après le feu vert donné par Donald Trump à une transition vers une administration Biden, un soulagement pour les investisseurs qui s'ajoute aux espoirs liés aux vaccins contre le COVID-19 et à la perspective d'une reprise de l'économie.

L'opérateur boursier Deutsche Börse a fait savoir que l'indice phare de la Bourse de Francfort passerait de 30 à 40 valeurs au premier trimestre 2021, sa plus importante transformation depuis sa création en 1988.

A l'image de Wall Street, les places européennes saluent à leur tour une information selon laquelle Joe Biden prévoit de nommer l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, au poste de secrétaire au Trésor, confiant à une économiste chevronnée la tâche de sortir les Etats-Unis de la crise due à la pandémie.

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur les actions Recevoir mon guide

Wall Street dopé par les vaccins et Janet Yellen

Wall Street a terminé dans le vert lundi, profitant d'abord d'une nouvelle annonce sur un vaccin contre le coronavirus, puis accueillant avec enthousiasme l'information selon laquelle Janet Yellen allait être nommée secrétaire au Trésor par Joe Biden.

Première femme à présider la Réserve fédérale (Fed) entre 2014 et 2018, Mme Yellen serait également la première femme aux commandes du Trésor américain, un poste équivalent à celui de ministre des Finances.

Il s'agit du ministère le plus important aux Etats-Unis après celui du secrétaire d'Etat, en charge des Affaires étrangères et auquel le diplomate Antony Blinken devrait être nommé.

Après l'alliance Pfizer-BioNTech et Moderna, AstraZeneca a fait état à son tour lundi de résultats encourageants pour son candidat vaccin contre le COVID-19, efficace à 70% environ en moyenne et jusqu'à 90%.

La perspective d'une prochaine mise à disposition de ces vaccins fait espérer aux investisseurs que la crise du coronavirus approche de son terme, et avec elle les restrictions à travers le monde qui pèsent sur l'activité économique

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,70% à 29 263,48 points. Le Nasdaq a reculé de 0,42% et le S&P-500a cédé 0,68%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Le dollar repart à la baisse face à un panier de référence (-0,29%), après avoir été soutenu la veille par des indices PMI "flash" américains supérieurs aux attentes.

Recommandé par Joris Zanna Recevez nos prévisions sur l’euro Recevoir mon guide

Pétrole

Le marché pétrolier continue de bénéficier à la fois des progrès affichés dans la mise au point de vaccins et de l'anticipation d'un report par l'Opep et ses alliés des mesures d'augmentation de leur production.

Le Brent gagne 2,07% à 45,89 dollars le baril et le brut léger américain)1,32% à 42,98 dollar.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Gold : le prochain support clé se trouve à 1 800$

La récente remontée des taux notamment sur le marché obligataire fragilise le métal jaune. L’actif se stabilisait depuis plusieurs semaines sur son support à 1 852$ mais la pression vendeuse a finalement pris le dessus.

Pour le moment, la dynamique de court terme est baissière et les vendeurs risquent d’enfoncer le clou pour venir chercher le prochain support vers 1 800$. A long terme, l’once d’or évolue toujours dans une belle tendance haussière. Ainsi, le fameux niveau des 1 800$ correspond à une zone de polarité testée à de nombreuses reprises en 2011-2012. De ce fait, les acheteurs devraient défendre ce niveau pour tenter de reprendre de la hauteur et marquer un creux de marché. Tant que nous n’assistons pas à une incursion sous ce pallier, le cours de l’or pourrait repartir de plus belle.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE